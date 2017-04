Waiblingen Zeitreise durch Waiblingen: heute Feuerwehrhaus, früher Kelter

Waiblingen. Ein entkerntes Lagergebäude, kaum noch ein Ziegel sitzt auf dem Dach, davor liegt ein leerer Platz mit Litfaßsäule: Nein, das Zeitreise-Rätsel war diesmal nicht leicht. Wo heute das Feuerwehrhaus steht, sieht fast nichts mehr aus wie damals. Die Älteren aber erinnern sich noch an die 1955 abgebrochene Kelter.

Im Juni 1956 weihte Bürgermeister Alfred Diebold das neue Feuerwehrgerätehaus an der Winnender Straße ein. In der Festschrift zu ihrem 100-jährigen Bestehen 1960 pries die Freiwillige Feuerwehr die Vorzüge des „reinen Zweckbaus, der durch seine nüchterne Eleganz besticht“ und gleichzeitig „geheimnisvolle“ Fähigkeiten besitzt: „Wird durch einen Feuermelder oder von der Zentrale bei der Feuerwache aus Feueralarm ausgelöst, dann springt die Haustüre wie von Geisterhand selbsttätig auf. Die unverzüglich in atemberaubendem Lauf zu ihren Fahrzeugen eilenden Wehrmänner brauchen also nicht zuerst nach dem Schlüssel zu suchen.“ Auch das Rote Kreuz erhielt in dem Haus eine Heimat. „Gehören doch beide Einrichtungen als Helfer in der Not zusammen.“ Heute gewährt die Feuerwehr den Mitarbeitern des wegen des Bürgerzentrumsbrands vorübergehend obdachlos gewordenen Kulturamts ein Ausweichquartier.

Das Haus nebenan steht noch

Fast nichts mehr sieht aus wie damals - mit einer Ausnahme: Das Haus rechts neben Feuerwehrhaus beziehungsweise Kelter steht noch. Es gehörte Herbert Maier, erinnert sich Ingeborg Kuppinger, „er war als der beliebteste Briefträger in ganz Waiblingen bekannt“. Seine Tochter Gerlinde Bolsinger (Jahrgang 1947) wurde dort geboren und lebt noch heute mit ihrer Familie dort. „Übrigens in guter Nachbarschaft mit der Feuerwehr.“ Das Haus befindet sich seit 1901 im Familienbesitz, inzwischen in der vierten Generation. Von etwa 1970 bis 1990 befand sich im Haus eine Postfiliale. Natürlich kann sich Gerlinde Bolsinger recht gut an die Kelter erinnern: „Wir Kinder in der Winnender Straße hatten um die Kelter herum viele Möglichkeiten zum Spielen. Ich meine, dass unter anderem zeitweise Segelflugzeuge in der Kelter waren und Schafe zum Überwintern.“ Letzteres bestätigt Helmut Seng, dessen Schwiegervater der Architekt des Feuerwehr-Neubaus war.

Die städtische Bodenwaage bediente Fritz Blickle

Hinter der Litfaßsäule, berichtet Armin Bauer, befand sich früher die städtische Bodenwaage, die bis in die siebziger Jahre bestand. Bedient wurde sie von Fritz Blickle, der gleich in der Nähe in der Neustädter Straße wohnte. „Er war ein fröhlicher und aufgeschlossener Mensch.“ In der Nachkriegszeit sei er oft als Dolmetscher gefragt gewesen, denn er lebte in jungen Jahren eine Zeit lang in den USA. Es gab nach 1945 nicht viele Waiblinger, die flüssig Englisch konnten. „Herr Blickle konnte das, wenngleich mit einer deutlich schwäbischen Aussprache.“

Absturz in der Werkstatt des Segelflugvereins

In der Kelter hatte der Arbeiter-Rad- und Kraftfahrerbund „Solidarität“ Waiblingen sein Domizil. Hans Brandstetter war dort Mitglied und trainierte mit seinen Kameraden Radball und Einradfahren für Wettkämpfer und Vorführungen in der alten Festhalle. Unten hatte der am Zehnthof ansässige Kohlen-Wagner den Leichenwagen untergebracht, den er bei Trauerfällen holte. Größte Attraktion war die Werkstatt des Segelflugvereins. Eine Zeit lang hing ein Flugzeug an Haken von der Decke, einige Buben kletterten heimlich hinein, die Seile rissen und das Flugzeug krachte mitsamt seiner „Besatzung“ zu Boden.

Röntgen-Aufnahmen im Schuhladen

Wolfram Schmid ist zwar schon vor fünf Jahrzehnten aus Waiblingen weggezogen, kennt aber noch jedes Haus in der Umgebung: „Ich war damals häufiger an der alten Kelter, weil es einmal ein bisschen unheimlich war.“ Außerdem fand er als Bub faszinierend zu sehen, wie die Segelflieger werkelten. Lief er von der Kelter aus die Winnender Straße hoch, und das tut er angesichts solcher alter Fotos in Gedanken, dann stand er vor dem Schuhhaus Weida. „Dort durften wir als Kinder unsere Füße im Röntgenbild betrachten.“ Dann die Gärtnerei Widmayer, die Tankstelle Schäfer und links der Winnender Straße der Friseur Braig, der den Kindern für 70 Pfennig die Haare schnitt. Zurück geht der Gedanken-Spaziergang zur Kelter: Ihr gegenüber an der Alten Winnender Steige stand ein Wohnhaus mit einer Drechsler-Werkstatt unten drin. „Durch das Fenster habe ich oft fasziniert die Entstehung von Zapfhähnen für Mostfässer und ähnlichen Teilen beobachtet.“ Daneben das Haus der Bäckerei Schick, mittlerweile zum Eckhaus geworden. Die Schäumchen - einfach unwiderstehlich. „Einmal habe ich das Geld, das für die Bezahlung des Kindergartens gedacht war, vollständig in Schäumchen investiert. Das gab ziemlichen Ärger.“

Schlittenfahren auf der Alten Winnender Steige

Vor vielen Häusern der Alten Winnender Steige dampften noch Misthaufen, und das Abwasser floss in einem offenen Kandel am Straßenrand hinunter. Man kann es sich bei der Steigung gut vorstellen, dass sie den Kindern im Winter als Schlittenbahn diente. „Für Autos war es viel zu glatt“, so Wolfram Schmid. „Und wenn doch gestreut wurde, haben wir manchmal das Streugut wieder weggekehrt.“