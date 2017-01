Waiblingen Zusammenstoß: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Waiblingen-Neustadt.

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mercedesfahrer auf der Neustadter Hauptstraße von Waiblingen kommend. Auf Höhe der Einmündung in die Straße Pfarräcker ordnete sich der 36-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein. Aus bislang unbekannten Gründen bog er nicht links ab, sondern fuhr an der dortigen Verkehrsinsel auf der falschen Seite vorbei. Ein 91-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes die Neustadter Hauptstraße ordnungsgemäß in Richtung Waiblingen. Beide Fahrzeuge krachten frontal zusammen.