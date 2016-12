Waiblingen Zwei Verletzte, hoher Schaden zvw, 22.12.2016 09:55 Uhr

Waiblingen.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Waibingen ist ein Schaden von insgesamt etwa 40.000 Euro entstanden. Eine 31-jährige Citroen-Lenkerin hatte am Mittwoch (21.12.) gegen 17.20 die Kleinheppacher Straße in Richtung Ortsmitte befahren. Als sie an einer Engstelle aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge links vorbei fahren wollte, kollidierte ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Daimler eines 74-Jährigen. Beim Frontalzusammenstoß wurden auch zwei geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

