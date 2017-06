Walldürn.

Das Feuer in der Kapelle im Wallfahrtsort Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist nicht durch Brandstiftung ausgelöst worden. Fremdverschulden sei ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Durch den Brand war die Kapelle mit der Lourdes-Grotte am Montag völlig zerstört worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 250 000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Möglicherweise sei das Feuer von Kerzen ausgelöst worden, die seit Beginn der Wallfahrt am 11. Juni von Pilgern in der Kapelle aufgestellt worden seien, hieß es.