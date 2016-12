Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Alles verloren, aber nicht den Glauben

Remshalden. Sie mussten alles zurücklassen, kamen in eine fremde Welt, in der nichts von dem, was sie kannten, noch Geltung zu haben schien. Die Heimatvertriebenen verloren im und nach dem Krieg alles. Doch sie hatten ihren Glauben im Gepäck. An dem hielten sie sich fest und an den Bräuchen, die damit zusammenhingen. Noch heute sind viele dieser Traditionen lebendig, sogar in der jüngsten Generation.

Bernd-Günter Barwitzki, der Kreisvorsitzende des Bundes der Vertriebenen, kennt Flucht und Vertreibung nicht mehr aus eigener Erfahrung. Er ist in Cannstatt geboren, wohin seine Eltern aus Schlesien kamen. Doch als Kind haben sich ihm die Erfahrungen seiner Eltern eingeprägt, genau wie die religiösen Bräuche, die besonders zu den Hochfesten der Christen wie Weihnachten gepflegt wurden. Noch heute folgt er bestimmten Traditionen und stellt zum Beispiel Krippe und Weihnachtsbaum an Mariä Empfängnis, am 8. Dezember, auf.

Glaube und Bräuche als einzige Konstanten

Manches haben sogar seine Kinder übernommen. Ein Barwitzki-Sohn lebt mit seiner Familie in den USA, in San Francisco. Auch er stellt den Baum am 8. Dezember auf. Und an Heiligabend stehen auf dem Tisch ein Kreuz und zwei Kerzen, daneben Brot, Salz, ein Pfennig und Weihwasser. Damit sind die aus Schlesien mitgebrachten Gebräuche noch weiter nach Westen gewandert. Auch für Bernd-Günter Barwitzkis Sohn sind sie ein Stück Heimat in der Fremde oder zumindest der alten Heimat in der neuen. Ähnlich ging es den aus dem Osten geflohenen oder vertriebenen Deutschen nach dem Krieg. Wobei ihr Auszug in die Fremde natürlich kein freiwilliger war und von Leid und Not begleitet war. Für viele von ihnen waren Glaube und Bräuche die einzigen Konstanten, die nach dem Zusammenbruch ihrer Welt übrigblieben.

Die Katholiken brachten ihre Traditionen mit zu den Protestanten

Für ein Gespräch mit unserer Zeitung über Glaube und Bräuche der Heimatvertriebenen haben sich zehn Menschen, heute würde man sagen „mit Migrationshintergrund“, um den Esszimmertisch von Bernd-Günter Barwitzki versammelt, auf dem die Kerzen des Adventskranzes brennen. Sie alle haben ganz unterschiedliche Geschichten. Aber ihre Prägung ist sehr ähnlich.

„Die Vertriebenen haben sich sehr stark an die alten Gebräuche geklammert“, sagt Hermann Konrath, „weil sonst nichts mehr etwas gegolten hat.“ Der 75-Jährige kam nach dem Krieg als kleiner Bub aus Südmähren im heutigen Tschechien. Viele Katholiken kamen in der Folge ins bis dahin fast rein protestantische Remstal. Zu den Traditionen, die sie mitbrachten, gehörte, wie sich Hermann Konrath erinnert, zum Beispiel eine vorweihnachtliche Fastenzeit wie vor Ostern, die am 11. November am Sankt-Martins-Tag begann.

An Weihnachten wurden Tiere und Stahl geweiht

Josef und Maria Frank sind in Ungarn geboren. 15 Jahre war er, als die Familie 1945 von ihrem Hof vertrieben wurde, innerhalb einer Stunde mussten sie alles zurücklassen. Wie viele der Ostgebiete war Ungarn in dieser Zeit sehr landwirtschaftlich geprägt, deswegen war den Menschen ihr Vieh sehr wichtig, auch an Weihnachten: Tiere und Stall wurden geweiht. Die protestantischen Grunbacher, erinnert sich Bernd-Günter Barwitzki, sahen das und dachten sich wohl: Kann ja nicht schaden. „Die haben dann heimlich zu den Katholiken gesagt: Komm mal in meinen Stall und spritz’ Weihwasser auf unsere Tiere.“

Erleichterung bei den Kindern, wenn der finstere „Krampus“ fort war

Bei Adelinde Jochem und ihrer Tochter Hanne Badura kommen an Heiligabend immer mit Sprüchen und Motiven bedruckte und geweihte Oblaten auf den Tisch. Sie sind Spätaussiedler und kamen in den 80er Jahren aus Polen nach Deutschland. Mitgebracht haben sie den polnischen Brauch mit den Oblaten: Diese kommen zu jedem Gedeck auf die weihnachtliche Tafel. Zur Einläutung der Feierlichkeiten bricht jeder ein Stück seiner Oblate ab und teilt sie mit den anderen, wobei alle sich gegenseitig das Beste wünschen. Sie und ihr Mann hätten das eigentlich nicht so gemacht, erzählt Adelinde Jochem. Doch ihre Kinder brachten den polnischen Brauch in die zuvor eher von deutscher Kultur geprägte Familie.

Heute hat sich vieles von dem verloren, was der ersten Generation der Heimatvertriebenen so wichtig war. Bei manchen Dingen ist das vielleicht auch besser: Nicht alles ist nämlich denen, die es erlebt haben, in guter Erinnerung geblieben. „Ich denke mit unguten Gefühlen an den Nikolaus“, sagt Hermann Konrath. Dieser brachte noch einen finsteren Gesellen mit, den man hier als Knecht Ruprecht kennt, und der in Südmähren Krampus hieß. „Der hat die Kinder runtergebügelt“, erinnert sich Hermann Konrath. Teilweise habe er sie in einen Sack gesteckt und mitgenommen. „Als der Krampus zur Tür hinaus war, konnten Adventszeit und Weihnachten kommen“, sagt Konrath. „Die Erleichterung war fast grenzenlos.“

Traditionen weitergeben

Mit dem Kern der christlichen Botschaft hatten solche garstigen Praktiken wohl auch nur wenig zu tun. Für diese Botschaft steht im Hause Barwitzki unter anderem die Krippe, die auch schon früh im Advent hervorgeholt wird. Die Barwitzkis werden auch eine Krippe samt Figuren im Gepäck haben, wenn sie nach den Feiertagen nach San Francisco zu ihrem Sohn und seiner Familie fliegen. Die fünfjährige Enkelin Clea hat sich die zu Weihnachten gewünscht. Damit wird es ein weiterer Brauch über den großen Teich nach Amerika schaffen und dort vielleicht weiterleben.