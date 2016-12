Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Das Weihnachtswunder

Was gibt uns Halt? „Weihnachten kommt. Da können wir sicher sein“, sagt Klappenecker. Und das ist gut so. Foto: Habermann

Waiblingen. Das Haus nicht auf Hochglanz, die Gans nicht bestellt, die Geschenke nicht komplett, und mit dem Partner kriselt’s auch mal wieder: Zwischen Adventsfeiern und Jahresbilanzen kommt Weihnachten oft ziemlich unpassend und meist zu früh – doch es kommt. Und das ist gut so. Egal, ob wir jung sind oder alt, gesund oder krank, arbeitslos, auf der Flucht oder in besten Verhältnissen leben: Das Wunder von Weihnachten gibt Menschen Halt. Heute wie vor 2000 Jahren.

Moden kommen und gehen. Was gestern noch galt, wird heute belächelt. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, und das nicht erst seit Facebook. Da mutet es fast merkwürdig an, dass Weihnachten nicht längst abgeschafft und durch einen hippen neuen Trend ersetzt wurde. Tatsächlich hat man zu jeder Zeit Weihnachten gefeiert, bestätigt Pfarrer Franz Klappenecker von der katholischen St.-Antonius-Gemeinde. „An jedem Ort, sogar im Schützengraben war Weihnachten.“ Alte Menschen erinnern sich an Weihnachtsabende ohne Fleischfondue, Schoko-Lebkuchen und Geschenke. An Abende, an denen sich die Familie in bescheidenen Verhältnissen und manchmal auch widrigen Umständen unter dem Christbaum versammelte. Oder gar keinen Baum hatte. Egal, ob ärmlich und unter schweren Umständen oder reich und satt wie heute, wo die meisten von uns Weihnachten mit Bergen von Geschenken feiern und so viel essen und trinken, dass schon am zweiten Weihnachtstag der Hosenbund klemmt: „Weihnachten muss immer ein Thema werden“, sagt der Pfarrer.

Für Weihnachten braucht es kein großes Sparbuch

Manche Geschehnisse und großen Ereignisse setzen ein volles Sparbuch voraus. Weihnachten nicht. Denn eine Geschichte, die von Verfolgung, Ausgestoßenen und Schwachen handelt, kann nicht an Wohlstand und Sattheit gekoppelt sein. Und das ist spürbar: „Es gibt keine Situation, in der ich nicht an Weihnachten denken kann“, ist Klappenecker überzeugt. Gleichzeitig sei kein Fest so stark mit persönlichen Gefühlen und Erinnerungen verbunden. „An Weihnachten zeigt sich die Sehnsucht, es möge etwas heil sein.“

Eine heile Welt trotz Unrecht und Terror, allen persönlichen Ängsten und Kränkungen zum Trotz: Diese Sehnsucht zeigt sich an Weihnachten. An diesen Tagen wollen wir uns, spätestens wenn’s draußen dunkel wird, in unsere warmen und geschmückten Wohnzimmer zurückziehen und die kalte Welt draußen lassen. Und etwas Wunderbares geschieht: „An Weihnachten tritt ein Gefühl von Versöhntheit ein“, meint Klappenecker. „Versöhntheit mit der eigenen Situation.“

Die erste Erinnerung des Pfarrers, Jahrgang 1942, geht auf Weihnachten 1945 zurück. Er selbst war gerade drei Jahre alt, sein kleiner Bruder ein Jahr. Mit am Weihnachtstisch saß ein fremder Mann, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden war und keine Heimat mehr hatte. „Meine Eltern wollten ihm was Gutes tun“, erzählt Franz Klappenecker. Dass Weihnachten gut sein möge, friedlich und warm, das ist ein tiefer Wunsch in uns, der offensichtlich unzerstörbar ist. Jenseits von Kitsch und Kommerz berührt Weihnachten fast jeden. Die Erwartungen an das Fest der Liebe und des Friedens sind groß: Von Krankheiten, Kündigungen, Streit, Krisen und schlechten Nachrichten wollen wir wenigstens an Weihnachten mal verschont bleiben.

Dass Weihnachten zu allen Zeiten gefeiert wird, liegt für ihn an der Kernbotschaft, bei der all unsere Maßstäbe auf den Kopf gestellt würden. Jesus, Gottes Sohn, wurde in keinem noblen Stadthaus, sondern in einem armseligen Stall geboren. Und es waren die Hirten, die kleinen Leute, die Armen, die von Gott beschenkt wurden.

In dem hilflosen Kind unendliche Nähe spüren

Weihnachten, ist Klappenecker sicher, wird nie unmodern, weil es nichts mit Mode zu tun hat. Immer gehe es darum, in dem hilflosen Kind eine unendliche Nähe zu spüren. Mit den äußeren Umständen habe dieses Gefühl nichts zu tun. Es ist ein Geschenk, ein völlig unverdientes. „Nicht wir machen Weihnachten, Weihnachten wird gemacht“, sagt er. Was wir nicht machen können, können wir aber auch nicht abschaffen. Genau deshalb gibt es Weihnachten noch immer, noch nach mehr als 2000 Jahren. Geduld haben, etwas einfach geschehen lassen: Modern ist das nicht. Und in einer Welt, in der wir alles kontrollieren wollen, schwer auszuhalten.

Vielleicht ist aber auch gerade das, was uns Halt gibt: „Weihnachten kommt. Da können wir sicher sein“, sagt Klappenecker. Und das ist gut so.