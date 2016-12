Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Kinder schenken mit Liedern Freude

Hermann Öttinger (91) empfängt alle an der Haustür. Er wirkt glücklich, voller Vorfreude auf das, was gleich passieren wird. Pfarrer Timotheus Rölle ist mit der 14-jährigen Nadine, die in der Gemeinde in der Kinderkirche Verantwortung übernimmt, und fünf Jungs zu Besuch beim Ehepaar Öttinger. Auf dem Weg vom Pfarrsaal zu dem Haus haben Silas, Leon, Ludwig, Clemens und Emanuel noch viel herumgealbert, waren aufgekratzt und mussten sich einige Ermahnungen anhören. Jetzt aber, als sie die Türschwelle überschreiten, sind sie plötzlich ganz ruhig. Am Esstisch sitzt schon Helene Öttinger (92), auch sie ist wie ihr Mann nicht mehr gut zu Fuß. Sie lächelt selig. Die Jungs hocken sich ebenfalls an den Tisch, Pfarrer Rölle packt derweil seine Gitarre aus. „Wir sind froh, dass wir bei Ihnen sein können“, sagt er. Und dann stimmt er auch schon das erste Lied an. „Macht hoch die Tür“, eines der bekanntesten Adventslieder. Dann singen alle auf Silas’ Wunsch „Hört der Engel helle Lieder“. Und im Anschluss erinnert Pfarrer Rölle daran, was aus Sicht eines gläubigen Christen an Weihnachten wirklich wichtig ist: auf jenen zuzugehen, der einem entgegenkommt – nämlich auf Gott.

15 Minuten, die den Menschen unheimlich viel bedeuten

Insgesamt drei Gruppen aus Erwachsenen und Kindern haben in diesem Jahr wieder ältere Bürger, die nicht mehr so mobil sind, in ihren Wohnungen in Beutelsbach besucht. Kurrende-Singen nennt sich die Tradition, die in der evangelischen Kirchengemeinde Beutelsbach in der Adventszeit mittlerweile ihren festen Platz hat. Timotheus Rölle und seine Gruppe klingeln an diesem Montagnachmittag an vier Haustüren. Bleiben können sie immer nur kurz, etwa 15 Minuten. Und trotzdem schenken sie in dieser Zeit viel Freude.

Aktuelle Predigt auf dem USB-Stick

Das Ehepaar Öttinger ist von dem Auftritt der Kinder mehr als angetan. „Alle kennen die Verse, das ist ja wunderbar“, sagt Helene Öttinger. Zum Dank für den Besuch und die Lieder haben sie und ihr Mann extra viele Süßigkeiten besorgt. „Ihr dürft euch bedienen“, sagt Hermann Öttinger zu den Kindern und sieht ihnen lächelnd dabei zu, wie die fünf Jungs im Eiltempo nach den Leckereien greifen. Hermann Öttinger hat es im Leben nicht immer gut gehabt. Er war als junger Mann in Kriegsgefangenschaft in Russland und kehrte erst 1948, nach drei Jahren, zurück. „Das war meine schlimmste Zeit.“ Halt gibt seiner Frau und ihm der Glaube. Stolz zeigen beide ihre neueste Errungenschaft: Da sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, bekommen sie von den Beutelsbacher Altpietisten, kurz Apis, immer die aktuelle Predigt – und zwar per USB-Stick, im MP3-Format. Das Ehepaar hat ein faustgroßes Gerät erhalten, das unkompliziert die Aufnahme abspielt. Einfach Stick reinstecken, fertig. „Vielen Dank“, sagt Hermann Öttinger, als Pfarrer Rölle und die Kinder weiterziehen.

Alle freuen sich über den Besuch der Kinder

Nun geht es zu Wilhelm Schallenmüller. Auch er ist nicht mehr gut zu Fuß, doch der 90-Jährige wirkt alles andere als unzufrieden und erzählt seinem Besuch einige Witze. Dann will er noch wissen, ob eines der Kinder schon mal in der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg war. Sie steht an der Stelle der ehemaligen Sankt-Nikolaus-Kirche, in der 1818 das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum ersten Mal aufgeführt worden sein soll. Auch Wilhelm Schallenmüller freut sich wie die Öttingers sehr über den Besuch der Kinder. „Dass es überhaupt welche gibt, die so was machen“, sagt er und erzählt dann, wie dankbar er für seine Nachbarn ist, die immer wieder bei ihm vorbeischauen. „Wenn ich Geburtstag habe, dann weiß ich: Da kommt eine Schwarzwälder Kirschtorte.“ Dann übergibt Wilhelm Schallenmüller dem evangelischen Pfarrer noch eine Geldspende und will wissen, was damit unterstützt wird. „Das ist für unser Patenkind in Peru“, sagt Timotheus Rölle. Bei der Verabschiedung meint der 90-Jährige im Scherz: „Ich habe meinen Hundertsten schon bestellt. Da geh’n wir nach Petersburg in die Eremitage.“

„Tragt in die Welt nun ein Licht“

Erich Maier (87) empfängt die Gruppe mit seiner Nichte. Der Witwer hat früher viel im Weinberg gearbeitet – eine Tätigkeit, die ihm jetzt im Alter fehlt. Pfarrer Rölle weiß das, er macht dem Wengerter Mut und spricht von der Treue Gottes, auf die sich jeder verlassen könne. „Zu wissen, es gibt ein Licht, das scheint, gibt vielleicht auch Kraft.“ Erich Maier hält kurz inne, dann sagt er: „Es ist schwer“. Die Stimmung ist in diesem Moment ernst, und das merken auch Silas, Leon, Ludwig, Clemens und Emanuel, während sie still dasitzen und zuhören. Für Erich Maier singen sie insgesamt drei Lieder: „Tragt in die Welt nun ein Licht“, „Hört der Engel helle Lieder“ und „O du Fröhliche“. Erich Maier lauscht ihnen aufmerksam – und gibt den Kindern im Anschluss Päckchen mit Leckereien. Dann ziehen sie weiter in der Dunkelheit zum letzten Haus auf ihrer Route.

Dass im Gegensatz zu den Ländern auf der Südhalbkugel in Deutschland in der Adventszeit früh die Sonne untergeht, findet Timotheus Rölle ziemlich passend – weil dadurch jeder mit eigenen Augen merkt, wie wichtig ein Licht ist. Es fügt sich aus seiner Sicht in die Botschaft von Jesus Christus. „Wer ihm nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis.“