Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Von großen und von kleinen Wünschen

Schorndorf. Ob Frieden auf der Welt, eine gute Schwangerschaft oder neue Stühle für die Grundschulklasse: Auf dem Weihnachtsmarkt haben die Besucher ihre Wünsche in ein Buch schreiben können. Schon nach zwei Wochen waren die 330 Seiten voll. Nun wird das Wunschbuch an die Stadt übergeben.

Zum vierten Mal hatten die Schorndorfer bereits die Möglichkeit dazu. Doch zum ersten Mal stand das Wunschbuch so zentral auf dem Weihnachtsmarkt, direkt neben der Krippe. „Ein voller Erfolg“ für Waldemar Junt von den Rotariern, der die Idee zu dem Buch hatte (siehe Infobox). Besonders freut sich der 76-Jährige darüber, dass die Beiträge in diesem Jahr fast durchweg seriös und ernsthaft ausfielen. In den Jahren zuvor sei das nicht immer so gewesen, da stand das von Schülern der Kepler-Schule erbaute Holzhäuschen eher am Rand des Weihnachtsmarktes, fast versteckt.

Was zur Folge hatte, dass auch viele Juxbeiträge drinstanden. Bisweilen sei es da „arg schmuddelig“ zugegangen. Nicht so in diesem Jahr, „auch weil es direkt neben der Weihnachtskrippe stand – aus Respekt, so meine Hoffnung.“

Papa soll nicht mehr so viel trinken – und mehr Leute an Gott glauben

Von der Hoffnung handeln dann auch viele Beiträge in dem grünen Buch. Das sind etwa zur Hälfte ganz klassische Weihnachtswünsche: Da hofft ein Kind, dass sein Vater nicht mehr so viel trinkt und herumschreit. Ein anderes, dass die Familie wieder mehr Zeit füreinander hat. Da wünscht sich ein Mädchen, dass ihre beste Freundin wieder gesund wird und zu ihr zurückkommt, „denn ich vermisse sie jetzt schon“. Sehr, sehr viele hoffen auf Frieden in der Welt – vor allem in Syrien. Und in zahlreichen Beiträgen wird der Wunsch geäußert, dass mehr Menschen an Gott glauben und endlich Jesus für sich entdecken.

Die vielen geistlichen Bemerkungen sind mit das Augenfälligste am diesjährigen Wunschbuch. Das sei in den Jahren zuvor nicht so gewesen, berichtet Junt. Ganze Gebete haben die Menschen darin hinterlassen: „Herr, vergib uns, es geschieht so viel Unrecht auf der Welt, aber jeder von uns hat die Chance, es besser zu machen. Wir alle tragen Gutes in uns. Lasst es uns zusammen entfalten“, schreibt zum Beispiel Emily Zöllner. „Jesus soll die Menschen weiterhin beschützen“ und „Weihnachten möge niemals sterben und seine Botschaft nicht vergessen werden“, heißt es an anderer Stelle.

Als ehemaliger langjähriger Dekan des evangelischen Kirchenbezirks freut sich Junt natürlich über solche Beiträge. „Ich erkenne, dass der Glaube in Schorndorf noch verankert ist.“ Auch wenn man nicht regelmäßig in die Kirche gehe, „zumindest an Weihnachten wird es noch gelebt.“

Die Verwaltung will konkrete Wünsche an die Stadt aufgreifen

In dem Buch werden aber auch ganz konkrete Wünsche an die Stadt formuliert: Mehr Busse von Oberberken nach Schorndorf etwa, weniger Autos und mehr Grünflächen in der Innenstadt – oder dass die Windenergie-Anlage auf dem Schurwald nicht gebaut wird. Auf Höhe des Güterbahnhofs sollte wieder eine Überführung in die Grabenstraße stehen, wie sie bis Anfang der 90er stand, findet ein Bürger. Und gleich mehrere Schüler der Klasse 4 b an der Künkelinschule wünschen sich neue Stühle.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer werde als Schirmherr des Buches die Beiträge nun sichten lassen – und den ein oder anderen wohl auch aufgreifen. In der Vergangenheit habe das gut geklappt, sagt Junt. Er findet es „großartig, dass die Stadt das aufnimmt“. Denn für Junt ist das Buch „ein Spiegelbild der Gesellschaft“, lässt also neben persönlichen Wünschen auch ein wenig immer gesellschaftliche Trends erkennen. Etwa dass es um die Rechtschreibung schon einmal besser bestellt war. Davon seien in dem Buch viele zu finden, „oft hanebüchene“. Aber auch, dass mehr Menschen sich mit dem Tierschutz beschäftigen: Dass auf dem Weihnachtsmarkt keine Tiere mehr gehalten werden sollen, wurde gleich mehrfach gefordert (das sei Tierquälerei). Ebenso, dass Tiere generell nicht mehr getötet werden. Auch „werde vegan“ schreibt jemand, was mit „obwohl ich Allesesser bin – ihr seid die Besten“ kommentiert wird.

Das Buch ist auch ein Dokument der multikulturellen Stadtgesellschaft

Das Wunschbuch dokumentiert aber auch, wie multikulturell die Stadt inzwischen ist. Es finden sich Einträge auf Türkisch, Französisch, Vietnamesisch, Arabisch oder Italienisch. Ein längerer Beitrag ist auf Chinesisch und appelliert, ganz christlich, vor allem an das Gute in uns, dass wir uns mehr respektieren und die Welt täglich zu einem besseren Ort machen sollen.

Und an einer anderen Stelle heißt es: „Wir Türken wünschen unseren deutschen Freunden schöne Weihnachten. P.S. Schorndorf ist geil!“

Mehr als 3000 Wünsche haben letztlich ihren Platz in dem Buch gefunden – und es wären mit Sicherheit noch mehr geworden, hätten es die Besucher nicht schon am 12. Dezember vollgeschrieben. Junt will sich darum dafür einsetzen, dass die Stadt im kommenden Jahr ein dickeres Wunschbuch bekommt. Damit auch wirklich jeder, der es möchte, seinen Platz darin findet. Und noch mehr Wünsche in Erfüllung gehen mögen.