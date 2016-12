Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Der Stadtbegrüßer vom Torturm

Michel Luckenbill an seinem Arbeitsplatz, dem Bogendurchgang des Torturms an der Marktstraße. Foto: Palmizi / ZVW

Der Hinweis auf den Kinderbuch-Lausbub offenbart so einiges: seinen Hang zum Witzereißen, seine oft gute Laune. Dass jemand etwas in seinen Becher wirft, scheint für ihn absolute Nebensache zu sein. Wichtig ist das Reden. Mit diesem „Angebot“, das ihn deutlich von auf Knien wackelnden Demutsbettlern abhebt, wird dieser besondere Torwächter für viele zum festen Anlaufpunkt. Er wird viel gefragt, er ist stadtbekannt, er sitzt hier schließlich seit zehn Jahren. Fehlte er einmal, würde man sich Sorgen machen. In Wirklichkeit heißt er Michel Luckenbill, ist 50 Jahre alt und wuchs in Waiblingen auf. „Auf meinen Namen bin ich stolz, mein Vetter ist der Modedesigner Jan Luckenbill. Natürlich wohnt er jetzt in Berlin.“

Und er, warum sitzt er von Montag bis Samstag im Torbogen? Die Geschichte ist nur in Bruchstücken zu erfahren. Immer wieder muss Michel Luckenbill ja Passanten grüßen. Dem Schneider von der unteren Marktstraße ruft er „Merhaba“ zu, das türkische Wort für Hallo. Von vielen weiß er, wo sie arbeiten, und nennt sie deshalb zum Beispiel „Herr Kärcher“. Da um die Ecke arbeitet der „Petrus Lauschkus“, dort kommt der „Brezelbäck“ vom Haag. Als „meine Liebschte“ bezeichnet er zwei Männer vom Bauhof, die langsam mit ihrem Transporter durch den engen Torbogen rollen. Den Kindern winkt er und zeigt beim Lächeln, dass er einige Zähne eingebüßt und nicht durch Künstliche ersetzt hat.

Die Passanten sind seine Familie

„Ich bin jeden Tag hier. Das ist das Einzige, wo ich Kontinuität an den Tag lege. Nimmt man mir den Torbogen weg, würde ich sterben. Dieser Ort und die Stadt Winnenden geben mir Halt.“ Deshalb hat sich Michel schon mit Straßenmusikanten angelegt, er wird sauer, wenn sie ihm seinen Platz streitig machen wollen: „Wegen der Akustik! So ein Schwachsinn!“, sagt er. Er ist hier der Platzhirsch, und basta. Er sitzt immer auf der gleichen Seite, blickt nach links zur Boutique und zum Stefansbäck und nach rechts zu Friseur Scholz und Eisdiele Toskana.

Direkt vor seiner Nase, geradeaus an einer Holztür, hängt ein kleines weißes Plakat. Eine Einladung zur Weihnachtsfeier für Bedürftige und Alleinstehende an Heiligabend. Geht er heute Abend hin? „Nein, das ist nichts für mich. Ich fresse meine Sorgen allein oder stopfe sie in ein Plüschtier, wie man das heute so macht“, sagt er in seinem leicht näselnden Singsang, aber dieses Mal, ohne zu lachen. „Weihnachten ist das Fest der Familie und der Liebe. Ich sage: Wo ist das für mich?“, fährt er fort. „Von den Bürgern, die hier vorbeigehen, habe ich mehr zu erwarten: Sie sind meine Familie.“ Sein Vater ist seit vielen Jahren tot, die Mutter beerdigte er vor sechs Wochen. Früher hatte er noch einen Hund. „Ein sogenannter Schrottweiler“, mischt sich ein Mann ein, der schon eine Weile dabeisteht. Es ist Bobby, ein früherer Kollege, mit dem sich Michel Luckenbill, als er als Vertreter gearbeitet hat, so gut verstand, dass er fragte, ob er ihn adoptieren dürfe. Seitdem nennt er Bobby seinen „Ziehbruder“. Immerhin, aber das heißt nicht, dass die beiden miteinander die Festtage verbringen. Michel Luckenbill sagt ganz nüchtern: „Weihnachten ist für mich ein Tag wie jeder andere – außer dass ich da ned mein Business mache.“

Das „Büro“ gibt ihm Struktur, er hält es sauber

Den Platz auf der Isomatte im Torbogen betrachtet Michel als sein Büro. Das gibt ihm Halt, eine Aufgabe, für die er das Haus verlassen muss, einen zeitlichen Takt, wie lange die „Arbeit“ dauert, und viel Ansprache. Lässt jemand ein Papier fallen, rappelt sich Michel aus der Hocke nach oben, schüttelt die Knochen, hebt es auf und wirft es in den Mülleimer. „Zur Not kehre ich auch mit Besen und Schaufel, die leihe ich mir vom Bäcker. Mein Vater war Handwerker. Er sagte, egal was du machsch, deinen Arbeitsplatz musch sauber halta.“

Dass es kalt ist in seinem „Büro“, darüber hört man Michel nicht klagen. „So ist es halt im Winter. Früher war es ja noch viel kälter.“ Und er hat ja eine Bleibe. Er wohnt nicht weit weg, in einem Altbau in der Nähe des Kinos. „Das Sozialamt zahlt die Miete und etwas für mich zum Leben. Was hier reinkommt“, schaut er auf den kleinen Pappbecher, „verdiene ich nebenher.“ Sonntags macht er Pause. „Da ist Badetag, da werded der Kerle ond die Klamotta g’wascha.“ Klingt nach altem Ritual. Ja, sagt Michel Luckenbill, die Mutter habe ihn „streng katholisch erzogen“. Was die Bedeutung von Weihnachten nicht steigert. Aber: „Ich glaube an eine höhere Macht, irgendetwas ist da oben. Von nichts kommt nichts.“