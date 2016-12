Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Wenn man Weihnachten alleine feiern muss: Ein Plan gibt Halt

Schorndorf. Weihnachten allein, wenn alle anderen im Kreise ihrer Lieben feiern. Dazu schmerzen wehmütige Erinnerungen an die Kindheit, in denen Weihnachten oft schöner glänzt, als es in Wirklichkeit je war. Wer das Fest – aus welchen Gründen auch immer – allein verbringen muss, dem kann Bärbel Roenick-Stegmüller als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie nur raten, den Weihnachtstagen eine Struktur zu geben und in Tagesplänen Halt zu suchen.

Leben ist Veränderung: Beziehungen zerbrechen, Kinder gehen ihre eigenen Wege, Familienangehörige sterben, ein großer Familienkrach macht ein gemeinsames Fest unmöglich, der Berufswechsel hat einen Umzug erforderlich gemacht und Urlaub ist in der Probezeit nicht drin. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen Weihnachten nicht im Kreis der Familie oder ihrer Freunde feiern können. Und mag es im Einzelfall durchaus entlastend sein, die Festtage einmal ganz ohne Verpflichtungen verbringen und in aller Ruhe angehen zu können. In der Regel sind einsame Weihnachten – vor allem, wenn sich Menschen allein gelassen und verlassen fühlen und das Wetter auch noch zum Heulen ist – „das Ätzendste, was es gibt“, weiß Bärbel Roenick-Stegmüller aus ihrer Schorndorfer Psychotherapie-Praxis. Schmerz und Traurigkeit können Menschen regelrecht überrollen – bis hin zur ganz großen Frage nach dem Sinn des Lebens.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst

Doch stopp: Der Wunsch, Weihnachten zu genießen, das Fest angemessen zu feiern, dem besonderen Tag einen besonderen Rahmen zu geben – den sollte man sich auch selbst erfüllen: „Weihnachten“, sagt die Fachärztin für Psychiatrie, „ist das Fest der Liebe“. Auch sich selbst gegenüber: „Ist es nicht erstaunlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich selbst nicht für so wichtig und wertvoll halten, dass es sich lohnt, für sich selbst zu sorgen?“ Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – dieses christliche Gebot empfiehlt die Psychotherapeutin durchaus auf sich selbst anzuwenden und sich so freundlich und fürsorglich zu umsorgen, wie man es in der Regel auch anderen gegenüber tut.

Das A und O ist ein Plan für alle Weihnachtstage

Dazu braucht es aber einen Plan: Wichtig ist es aus Sicht von Bärbel Roenick-Stegmüller, sich im Vorfeld zu überlegen, „was liebt man, was findet man besonders, was findet man schön“. Der eine liebt gutes Essen, der andere möchte in den Gottesdienst, die Dritte findet es ungemein gemütlich, sich auf dem Sofa einzukuscheln und ein gutes Buch zu lesen. Wichtig ist, sich sehr bewusst Dinge vorzunehmen, zu planen und vorzubereiten. Und zwar ganz konkret: Um 14 Uhr mache ich einen ausgiebigen Spaziergang, um 16 Uhr trinke ich einen schönen Tee, um 17 Uhr besuche ich den Gottesdienst auf dem Marktplatz, danach verwöhne ich mich mit einem Fünf-Gänge-Menü, dann folgt meine ganz private Bescherung, abends mache ich es mir mit einem guten Glas Rotwein auf dem Sofa gemütlich und lese die Weihnachtspost. „Jeder darf ein Stückchen Verantwortung dafür übernehmen, dass er oder sie selbst einen schönen Tag hat“, sagt Bärbel Roenick-Stegmüller – trotz allem, was fehlt.

Gedanken auf Positives lenken

Die Einstellung ist letztendlich entscheidend – „das ist so wie mit dem halbleeren und halbvollen Glas“. Statt in eine Problemtrance zu geraten, sollte man seine Gedanken auf etwas Positives lenken – mit der Chance, dass positive Gefühle folgen. „Glück und Zufriedenheit setzen sich aus vielen kleinen Bausteinen zusammen und sind nicht ein Riesengeschenk, das einem irgendwie zufällt.“ Das Lächeln eines Menschen, eine schöne Melodie im Radio, eine liebe Karte – „gehen Sie bewusst auf die Suche, was ist heute schön gewesen“, rät Bärbel Roenick-Stegmüller und ist überzeugt, dass man selbst im schlimmsten Fall, wenn ein lieber Mensch gestorben ist, Dankbarkeit empfinden kann – für die schöne Zeit, die man gemeinsam erleben durfte.

Wer Weihnachten allein genossen hat, kann stolz sein

Auch Angehörigen und Freunden, die um die Einsamkeit wissen, rät die Psychotherapeutin, sich zunächst die eigenen Bedürfnisse bewusstzumachen: „Jeder hat ein Recht auf schöne Weihnachten und niemand muss mit der verhassten Schwiegermutter feiern, man muss nicht alle retten.“ Denn: „Nur, was man gern tut, kommt auch gut an.“ Das kann aus Sicht von Bärbel Roneick-Stegmüller eine liebe Karte sein, ein Licht aus der Kirche oder ein kleines Weihnachtsständchen, ein Blumenstrauß, ein Telefonat oder eine (zeitlich begrenzte) Einladung für einen der Feiertage. Statt unausgesprochener Erwartungen und Vorwürfe, die oft als Akt passiver Aggressivität empfunden werden (nein, nein, um mich muss sich niemand kümmern), hilft es aus Roenick-Stegmüllers Sicht schon, konkrete Fragen zu stellen: Möchtest du Heiligabend mit uns feiern? Sollen wir dich zu uns holen?

Wer das nicht möchte und an den Feiertagen lieber doch allein bleibt, kann im Nachhinein auf eines ganz gewiss stolz sein: Weihnachten allein nicht nur überstanden, sondern genossen und angemessen gefeiert zu haben, und dem besonderen Tag für sich selbst einen besonderen Rahmen gegeben zu haben.