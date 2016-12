Weihnachten 2016: Was gibt uns Halt? Etwas Wärme und etwas Warmes

Waiblingen. Ganz besonders in der Winterkälte tut es gut, etwas Warmes in den Magen zu bekommen. Doch der offene Mittagstisch in der Waiblinger Christuskirche hilft nicht nur, satt zu werden. Hier finden sich Leute zum Reden, hier entstehen mit der Zeit Freundschaften. Für die Stammgäste ist der Mittagstisch ein Fixpunkt in der Woche.