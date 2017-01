Weinstadt Auffahrunfall ZVW, 23.01.2017 10:52 Uhr

Antwort: Es herrscht Rechts-vor-Links-Verkehr! Fehlt die blaue Ronde mit den drei sich verfolgenden Pfeilen sowie das "Vorfahrt gewähren" Schild, handelt es sich um einen Kreisverkehr, bei dem die ganz normale Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" eingehalten werden muss. Foto: pixabay

Weinstadt.

Am Kreisverkehr der Einmündung der Schorndorfer Straße zur Stuttgarter Straße hielt eine 63-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Mercedes an. Dies bemerkte ein nachfolgender 25 -jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr gegen 14.30 Uhr auf. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 4500 Euro.

