Japanserie Aus Liebe ins ferne Deutschland

„Ich wollte nicht ohne den Segen meiner Eltern hergehen“, sagt Yumiko Michelbach. Sie sitzt am Esstisch im Wohnzimmer ihres Hauses, neben ihrem Mann Joachim Michelbach. 1986 haben sie es gekauft, zogen aus der kleinen Waiblinger Wohnung auf der Korber Höhe nach Beutelsbach. Verglichen mit ihrem vorherigen Umzug war es für Yumiko Michelbach ein kleiner Schritt, denn etwa drei Jahre vorher verließ sie ihr Heimatland Japan – und ging der Liebe wegen nach Deutschland. „Damals habe ich viel Mut gebraucht“, sagt Yumiko Michelbach. Hätten ihre Eltern und ihre jüngere Schwester nicht zugestimmt, wäre sie in ihrer Heimatstadt Kobe geblieben. Es fiel ihr ohnehin nicht leicht zu akzeptieren, dass sie durch ihren Wegzug im Notfall ihren Eltern nicht sofort helfen kann, sondern ihre Schwester dies zunächst allein bewerkstelligen muss – denn Deutschland und Japan trennen schließlich Tausende von Kilometern. Was Yumiko Michelbach das Ankommen in der neuen Heimat erleichterte, waren die vielen herzlichen Menschen, die sie erst in Waiblingen und dann in Beutelsbach kennenlernte. „Ich habe bis jetzt immer Glück gehabt.“

Seit 33 Jahren glücklich verheiratet

Mit ihrem Mann Joachim Michelbach ist Yumiko Michelbach nun seit 33 Jahren glücklich verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder großgezogen, einen mittlerweile 30-jährigen Sohn und eine heute 27-jährige Tochter. In Beutelsbach sind die Michelbachs längst verwurzelt, sie engagieren sich unter anderem in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Anna. Dass sie sich überhaupt kennengelernt haben, verdanken sie dem deutsch-japanischen Turneraustausch zwischen Stuttgart und Yumiko Michelbachs Heimatstadt Kobe.

Ein Turneraustausch führte Joachim Michelbach nach Japan

Alles fing damit an, dass der Badener Joachim Michelbach 1980 beruflich von Hamburg nach Stuttgart musste. Der promovierte Wirtschaftsingenieur arbeitete schon damals bei Daimler – und sein Kollege Henning von Wedel überzeugte ihn, am Turneraustausch des Männerturnvereins Stuttgart mit dem japanischen Kobe teilzunehmen. „Gymnastik habe ich immer gern gemacht“, sagt Joachim Michelbach und lächelt. Seinen ersten Aufenthalt in Japan wird er nie vergessen. Er hat damals extra einen Reisebericht geschrieben, den er mit Fotos illustrierte. Er sah nicht nur touristische Attraktionen, sondern wohnte bei einer Familie und lernte die Kultur des Landes kennen. Am meisten Eindruck machte auf ihn aber eine Frau: Yumiko Shii.

Michelbach lernt "die Frau seines Lebens" kennen

Sie arbeitete damals als medizinisch-technische Assistentin und hatte vor, später einmal Augenmedizin zu studieren. Yumiko Shii war zwar Teil der deutsch-japanischen Gruppe bei diesem Turneraustausch, aber für Joachim Michelbach war es nicht so ohne weiteres möglich, seine spätere Frau zu sehen. Joachim Michelbach war bei einer Lehrerin in Osaka untergebracht, einer Großstadt, die etwa 30 Minuten Bahnfahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen von Kobe entfernt ist. Der 70-Jährige wird es bis heute nicht vergessen, wie er an einem Samstagabend abends in seinem Gästezimmer saß und dafür betete, dass es doch am nächsten Tag in Osaka regnet. Denn dann, das wusste er, würde der geplante Ausflug seiner Gastfamilie buchstäblich ins Wasser fallen. Und so kam es: In Osaka regnete es an jenem Sonntag, also wurde umgeplant – und Joachim Michelbach fuhr nach Kobe, wo er mit Yumiko Shiis Eltern, deren Schwester und anderen einen Ausflug unternahm. Als er Japan wieder verließ, war längst klar: Yumiko Shii ist die Frau seines Lebens.

„Hallo, Hallo – und schon waren fünf Mark weg“

Fortan schrieb er ihr viele Briefe, erst auf Deutsch, dann übersetzte er sie ins Englische – denn das war zunächst die einzige Möglichkeit, wie sich beide direkt austauschen konnten. Joachim Michelbach verstand kein Japanisch, seine Frau zunächst auch kein Deutsch. Telefonate von Japan nach Deutschland leisteten sich die beiden damals nur selten, denn die Minute kostete fast zehn Mark, also umgerechnet rund fünf Euro. „Hallo, Hallo – und schon waren fünf Mark weg“, sagt Yumiko Michelbach und lacht. Joachim Michelbach schrieb sich deshalb immer vorher auf, was er sagen wollte, um all das auf Englisch rüberzubringen, was ihm ein Anliegen war. „Wie bei einem Telegramm hat er gesprochen“, erinnert sich Yumiko Michelbach und blickt ihren Mann liebevoll an.

Der kalte deutsche Winter war für die Japanerin ein Schock

Als sie das erste Mal nach Deutschland kam, wählte sie bewusst den Februar. Yumiko Michelbach wollte herausfinden, ob sie mit dem kalten Wetter zurechtkommt – schließlich war sie aus Kobe immer sehr milde Winter gewohnt. „Das war schon ein bisschen ein Schock.“ Doch der freundliche Empfang in Deutschland machte all das wieder wett. Als Joachim Michelbach zum inzwischen fünften Mal nach Japan reiste, machte er seiner künftigen Frau im Beisein ihrer Eltern einen Heiratsantrag. Er hatte ihn zuvor ins Japanische übersetzen lassen und las ihn laut vor. Geheiratet wurde im Dezember 1983 in Waiblingen. Unsere Zeitung berichtete damals groß über die Hochzeit, die allein schon aus bürokratischen Gründen für alle Beteiligten etwas Besonderes war. „Ich brauchte ein Ehefähigkeitszeugnis“, erzählt Yumiko Michelbach. Sie musste den deutschen Behörden so nachweisen, dass sie im Ausland nicht schon mit einem anderen Mann verheiratet ist. Bei der Stadt Kobe und bei der Botschaft fragte Yumiko Michelbach nach, doch erst übers japanische Außenministerium bekam sie die nötigen Unterlagen. „Das war viel Papier.“

„Da haben wir immer viel gesungen und Spiele gemacht“

Ihre Hochzeitsreise führte die Michelbachs unter anderem auf die südjapanische Insel Kyushu. Das Besondere: Es war eine Gruppenreise, bei der die teilnehmenden frisch verheirateten Paare in den Unterkünften alle in einem großen Schlafsaal übernachten sollten. Joachim Michelbach ist ein Mensch, der offen für andere Kulturen und Bräuche ist – aber in dem Punkt protestierte er. „Hochzeitsreise mit 1000 Leuten – da mache ich nicht mit. Ich will ein Einzelzimmer.“ Der Badener bekam es auch, wenngleich es für Yumiko Michelbach gar nicht so einfach war, allen zu erklären, warum ihr Mann nun nicht im Schlafsaal übernachten wollte. Beide erinnern sich freilich gerne an diese Reise, an die Landschaft, die heißen Quellen, die Vulkane und den Spaß, den sie mit der Gruppe hatten. „Da haben wir immer viel gesungen und Spiele gemacht.“

Ehrgeizig bei der Integration

Was die Integration in Deutschland angeht, war Yumiko Michelbach ehrgeizig. Sie brach ihr Studium der Augenmedizin ab und konzentrierte sich voll auf ihren Deutschunterricht. An der Uni Stuttgart schrieb sie sich für ein Linguistikstudium ein. „Ich wollte erst Germanistik studieren – aber so viel Deutsch konnte ich noch nicht.“ In Linguistik konnte sie zudem bei der Lektüre der Fachliteratur von ihren hervorragenden Englischkenntnissen profitieren, die sie durch einen längeren Aufenthalt bei einer Professorenfamilie im kalifornischen Fresno erworben hatte. Als sie erstmals schwanger wurde und ihr Sohn Thomas Hiroyuki auf die Welt kam, beendete sie ihr Studium. Drei Jahre später kam ihre Tochter auf die Welt, fortan konzentrierte sich Yumiko Michelbach auf die Erziehung ihrer Kinder. Als diese älter waren, fing Yumiko Michelbach bei der Sozial- und Diakoniestation Weinstadt an und kümmerte sich um alte und kranke Menschen, insgesamt 13 Jahre lang. „Ich habe viel von den Patienten gelernt. Das war sehr lehrreich für mein Leben.“

„Du hast es wirklich schön hier in Beutelsbach“

Yumiko Michelbach war es von Anfang an ein Anliegen, die Lebensweise der Schwaben schnell zu verstehen – von kulinarischen Spezialitäten wie Maultaschen bis zur Kehrwoche. Mit ihrem Sprachkurs machte sie sogar eine Reise in die damalige Bundeshauptstadt Bonn, weil sie mehr über Deutschland erfahren wollte. Und so gern Yumiko Michelbach auch nach Japan fährt, so gern sie dort ihre Mutter oder alte Schulfreunde besucht: Sie will in Deutschland alt werden. Denn dort hat sie viele Freunde gefunden – und zwar Menschen aus aller Welt, seien es Deutsche, Japaner, Kolumbianer oder Philippiner.

Auch den Eltern gefiel es in Deutschland

Als ihre Mutter und ihr inzwischen verstorbener Vater einmal aus Japan auf Besuch waren und gleich zusammen mit Yumiko Michelbach von Nachbarn zum Kaffeetrinken eingeladen wurden, sagten sie zu ihrer Tochter: „Du hast es wirklich schön hier in Beutelsbach – da müssen wir uns keine Sorgen machen.“