Weinstadt Ausstellung: Spuren des Mittelalters in Weinstadt

Weinstadt-Endersbach. „Das sind die Originalsteine aus dem Grab“: Archäologe Thomas Schlipf ist stolz auf das rekonstruierte Grab aus dem siebten Jahrhundert nach Christus. Entdeckt wurde es 1987 in Weinstadt, so wie all die anderen Funde, die von Sonntag an in der neuen Ausstellung in der Endersbacher Heimatstube gezeigt werden – seien es Krüge, Kochtöpfe oder Ofenkeramik.

Video: Fundstücke aus dem Mittelalter in einer Ausstellung in Endersbach.

Wenn die Menschen im Mittelalter gegessen haben, waren die Finger schnell fettig. Wer sich danach die Hände waschen wollte, der griff zu einem Aquamanile – ein Wassergefäß, meist aus Keramik und in Form einer Tiergestalt. „Es gab ja keinen Wasserhahn wie bei uns“, sagt Thomas Schlipf. Der Archäologe ist der Sohn des Endersbacher Goldschmieds Hermann Schlipf, der in den 50ern anfing, im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege ehrenamtlich auf Endersbacher Gemarkung zu graben. Viele der Fundstücke aus Weinstadt, die jetzt wie dieses Aquamanile in der neuen Mittelalter-Ausstellung in der Endersbacher Heimatstube präsentiert werden, sind Hermann Schlipf zu verdanken. Um dessen Erbe kümmert sich mittlerweile Sohn Thomas Schlipf, der seit vielen Jahren als technischer Grabungsleiter in Rottweil arbeitet. Zusammen mit dem Weinstädter Stadtarchivar Bernd Breyvogel ist so eine Ausstellung entstanden, die einen großen Bogen spannt – von der Alemannenzeit Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus bis zum Spätmittelalter.

„Man lebte noch in zwei Vorstellungswelten“

In der Alemannenzeit war der christliche Glaube bei den Siedlern auf der Gemarkung von Weinstadt noch nicht besonders verbreitet, was Archäologen wie Thomas Schlipf an den vielen Beigaben erkennen, die bei Gräbern aus dieser Zeit gefunden werden. Selbst als das Christentum stärker wurde, mischten die Menschen noch den alten und den neuen Glauben. „Man lebte noch in zwei Vorstellungswelten“, sagt Stadtarchivar Breyvogel. Das zeigt sich zum Beispiel an einer in Beutelsbach gefundenen Fibel, mit der früher Umhänge oder Mäntel zusammengehalten wurden. Bei ihr ist nämlich nicht eindeutig erkennbar, ob sie einen Adler darstellt oder eine Taube. Letzteres ist ein klares Symbol für den christlichen Glauben, während der Adler als heidnisch einzustufen ist.

Reiseutensilien ins Jenseits

Die gezeigten Funde in der Heimatstube decken übrigens ein breites Spektrum an Gegenständen ab. So gibt es Ofenkeramik zu sehen, die einst in Kachelöfen eingemauert war, um die Fläche, die Wärme abstrahlt, zu vergrößern. Oder Kämme aus Knochen, die als Grabbeilage Frauen und Männern mitgegeben wurden. „Das gehört zu den Reiseutensilien ins Jenseits“, sagt Thomas Schlipf.

Mehr als 30 alemannische Gräber entdeckt

Ergiebig waren die Ausgrabungen auf Weinstädter Gemarkung vor allem in Beutelsbach und Endersbach. Die letzte große Grabung fand 1996 im Endersbacher Kalkofen statt, dabei wurden mehr als 30 alemannische Gräber entdeckt. Dabei geht Thomas Schlipf aufgrund der Anordnung davon aus, dass es sich um zwei Familien handeln muss, die dort begraben sind. Mit Blick auf künftige Baugebiete in Weinstadt ist auch nicht ausgeschlossen, dass weitere Funde aus dem Mittelalter oder auch aus der Römerzeit auftauchen. Beim künftigen Endersbacher Wohngebiet Halde V wird laut Stadtarchivar Bernd Breyvogel beispielsweise Günter Romberg im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege immer mal wieder nach dem Rechten sehen – alles übrigens ehrenamtlich, so wie einst der Vater von Archäologe Thomas Schlipf. Wenn er was entdeckt, dann kann’s in Weinstadt wieder eine richtige Grabung geben.