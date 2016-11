Weinstadt Mercedes kracht in Schaufenster wtg, 19.11.2016 12:05 Uhr

Ein Auto krachte am Samstagmittag in das Schaufenster der Volksbankfiliale in Weinstadt-Beutelsbach. Foto: Habermann

Weinstadt.

Vom Bremspedal abgerutscht ist am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr eine 84-jährige Mercedes-Fahrerin in der Buhlstraße in Weinstadt mit ihrem Automatikfahrzeug, als sie rückwärts ausparken wollte. Statt zu bremsen gab sie versehentlich Gas. Ihr Pkw beschleunigte nach hinten, streifte zunächst einen ordnungsgemäß dort parkenden Pkw an der Fahrzeugfront, einen städtischen Blumenbehälter und prallte gegen die großflächige Fensterfront der Volksbankfiliale. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

