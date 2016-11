Weinstadt Auto überschlägt sich an Kreuzung ZVW, 29.11.2016 11:01 Uhr

Weinstadt.

An der Kreuzung bei der Rommelshauser Straße ( L1198 und K1861) überschlug sich am Dienstagvormittag ein Auto. Beim Unfall entstand nach bisherigen Informationen ein hoher Sachschaden. An der Unfallstelle staut es sich.

