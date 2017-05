Weinstadt.

Ein brennendes Gebüsch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Beutelsbach war der Auslöser für die Behinderungen im Bahnverkehr auf der Remsbahn am Samstagabend. Gegen 19.20 Uhr wurde die Feuerwehr Weinstadt auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Beutelsbach alarmiert. Dort wurde zwischen dem Parkplatz und den angrenzenden Bahngleisen ein brennender Busch festgestellt. Da Anfang nicht klar war, ob von der dadurch beschädigten Oberleitung der Bahn eine Gefahr ausgeht, musste die Strecke gesperrt werden. Hierdurch kam es zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr. Aufgrund der Oberleitungsstörung in Beutelsbach kam es ab 19.30 Uhr bei den Linien R2, S2 zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen. Die Züge verkehrten nur bis Endersbach beziehungsweise Grunbach. Im Laufe des Abends wurde die Störung soweit beseitigt, dass zumindest das Gleis Waiblingen in Richtung Schorndorf wieder zur Verfügung stand. Das bedeutete, vereinzelt konnten die Züge wieder auf dem Regelweg verkehren. Der VVS rechnete damit, dass aufgrund der Reparaturarbeiten es bis ca. 23:00 Uhr zu Fahrplanabweichungen kommen kann. Weitere Informationen werden sobald sie bekannt sind veröffentlicht.