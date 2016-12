Weinstadt-Beutelsbach Brand in Beutelsbach gni, 13.12.2016 20:35 Uhr

Die Feuerwehr war in Beutelsbach mit fünf Fahrzeugen im Einsatz Foto: ZVW

Weinstadt. Ein Wäschetrockner hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Er geriet in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in der Karl-Baisch-Straße in Beutelsbach im Badezimmer des ersten Stocks in Brand. Wahrscheinlich war ein Problem in der Elektrik der Auslöser. Es kam zu starker Rauchentwicklung, das Haus wurde evakuiert. Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

0