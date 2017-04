​​​​​​​Weinstadt-Beutelsbach Priester Modestus Ukwandu im Video-Interview

Weinstadt-Beutelsbach. Schon als Kind wollte Modestus Ukwandu Pfarrer werden. So wie die jungen Männer, die in seinem Heimatort im Südosten Nigerias das Priesterseminar besuchten. „In dieser Region in Nigeria ist der Glaube ganz stark.“ Derzeit arbeitet der 45-Jährige als katholischer Pfarrer in Weinstadt, Remshalden und Kernen – und fühlt sich wohl. „Ich bin sehr zufrieden.“

Im Video: Katholischer Priester Modestus Ukwandu aus Nigeria Predigt nun in den Seelsorgeeinheiten in Weinstadt, Kernen und Remshalden.

Als Modestus Ukwandu am 13. April 1971 geboren wurde, war der Krieg in Südostnigeria gerade mal etwas mehr als ein Jahr zu Ende. Der Traum des Militärgouverneurs aus der Volksgruppe der Igbo, mit der Republik Biafra unabhängig zu werden, scheiterte.

Brutaler Konflikt

Es war ein brutaler Konflikt, ältere Menschen erzählen laut Modestus Ukwandu noch heute davon. Mit einer Hungerblockade ging die Zentralregierung gegen die Separatisten vor: Rund zwei Millionen Zivilisten starben, die meisten von ihnen waren Kinder.

„Es gibt heute noch den Wunsch nach Unabhängigkeit“, sagt der 45-Jährige. Nigeria, ein Land mit rund 500 Sprachen (da sind die Dialekte noch gar nicht eingerechnet), ist voller Probleme: Es gibt Konflikte zwischen Muslimen und Christen, zwischen einzelnen Volksgruppen, zwischen dem Norden, Südwesten und Südosten – und der Einfluss der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien ist allgegenwärtig.

Bis heute, sagt Modestus Ukwandu, hätten die Menschen in Südostnigeria das Gefühl, dass die Briten stets zu den Mächtigen in Nord- und Südwestnigeria halten. Und von seinem Ölreichtum habe Südostnigeria wenig: Die Einnahmen aus dem Geschäft gingen größtenteils in andere Landesteile, während zugleich die Umwelt verschmutzt werde. „Das Geld ist immer für die anderen.“

Seit 2010 in Deutschland

Modestus Ukwandu lebt zwar seit 2010 in Deutschland, aber der 45-Jährige hält nach wie vor Kontakt zu seiner alten Heimat. Erst jüngst war er für einige Wochen dort und musste einen Temperaturschock verkraften: Während in Beutelsbach im Januar die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen, hatte es in Nigeria 35 Grad.

Und wenn dort nachts der Strom abgestellt wird und dann die Klimageräte nicht mehr laufen, fällt das Einschlafen wegen der Hitze schwer. „Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen“, sagt Modestus Ukwandu. Als er zurückkam, gab es eine gute Nachricht: Der Nigerianer erfuhr von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass er nicht nur eine vorübergehende Vertretungskraft ist, sondern in der Seelsorgeeinheit Beutelsbach-Endersbach-Kernen-Remshalden bleiben kann und dort zweiter Pfarrer wird.