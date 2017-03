Weinstadt Die volle Abtanz-Dröhnung

Weinstadt.

Ein Bierfest, das von der Remstalkellerei mitgesponsert wird, außer Maßkrügen also auch Viertelesgläser ausgibt sowie eine Band wie das Hofbräu-Regiment aufbietet, mit Party-Pop für jedermann: Ein Event für alle ist BmK, ein Mega-Fest für Jung und Alt – nur nicht für Leute unter 18. Die Teenies vor der Halle konnten einem leidtun: „Ich will rein!“, riefen manche kläglich. Drinnen, in der Beutelsbacher Halle, ließen es sich gut 1700 Leute gut gehen, und sie blieben draußen vor der Tür – nicht gemein, sondern Konzept. So wollen das halt die Veranstalter, SV Weinstadt und Musikverein Beutelsbach. Und da sind sie sehr streng. Die meisten im kritischen Alter tauchten also mit gezückten Ausweisen bei den Sicherheitsleuten am Eingang auf. Und für manchen hieß es „Keine Chance!“