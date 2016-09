Weinstadt Bilder: Die Nacht der Keller

Weinstadt.

Die Nächte der Keller haben begonnen. Kenner und Liebhaber guter Weine treffen sich an diesem Wochenende in Weinstadt wieder zu der beliebten nächtlichen Entdeckungstour durch historische Gewölbekeller. In allen fünf Weinstädter Statdtteilen sind von 19 - 01 Uhr rund 30 Gewölbekeller für die Öffentlichkeit geöffnet. Nicht nur sinnliche Genüsse, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit Live-Musik und Kunst-Ausstellungen erwarten die Besucher. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke ausgewählter Orte.