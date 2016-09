Weinstadt Bilder: Spielfieber in Endersbach

Weinstadt.

Auf 6000 bis 7000 Besucher schätzt Christian Hartmann von der Interessengemeinschaft Einkaufsstraße den Ansturm auf die Las-Vegas-Nacht am vergangenen Freitag. Die zwei Tickets für eine Reise ins Zockerparadies hat Bettina Hartmann aus Korb gewonnen.



Die vier Spieltische in der Endersbacher Einkaufsstraße waren neben den zwei Slot-Maschinen die komplette Zeit über belagert. Die Menschentrauben, die ihr Glück versuchten, trugen ihr Scherflein mit bei zu der hohen Publikumsfrequenz während der dritten langen Einkaufsnacht. Für Freitagabend schätzt Christian Hartmann, der Sprecher der Interessengemeinschaft, die Zahl der Besucher auf 6000 bi 7000.

Gemessen an den 3000 bis 4000 vor zwei Jahren ist das ein enormer Zuwachs. „Wir haben fest vor, die Veranstaltungsreihe weiter zu fahren“, so Hartmann, zumal auch die Live-Musik-Angebote auf vier Bühnen den ganzen Abend über das Publikum in Bewegung hielten und so Kundschaft und Neugierige in die bis 23 Uhr offenen Geschäfte zogen. Besonderen Anklang fanden The Ponycars und der Waiblinger John Noville, der bei Voice of Germany mitmischte.