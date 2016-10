Weinstadt Der Blick für das Besondere

Weinstadt. Hungrige Kellner, verträumte Badehaubenträgerinnen, feiernde nackte Frauen am Strand: Die Zeichnungen von Jutta Hansen-Paal zeigen Menschen in außergewöhnlichen Alltagsmomenten. Dazu sind in der neuen Ausstellung der Weinstädterin Steindrucke zu sehen, die sie komplett selbst angefertigt hat – eine auch körperlich anstrengende Arbeit.

Video: Jutta Hansen-Paal stellt in der kleinen Destillerie in Gundelsbach aus.

Die Szene aus ihrem Mittelmeer-Urlaub hat sich eingebrannt. Jutta Hansen-Paal sieht es noch deutlich vor sich, wie am Strand diese zwei sehr fülligen Frauen stehen – und beide ganz selbstbewusst einen Bikini tragen. Sie verstecken ihre Pfunde nicht in einem Badeanzug, sondern zeigen sich so, wie sie sind – und das hat der Weinstädterin gut gefallen. Also hat Jutta Hansen-Paal die Erinnerung in einer Zeichnung eingefangen, auf der zwei dicke Frauen von hinten dabei zu beobachten sind, wie sie aufs Meer schauen. Angefertigt hat sie das Ganze mit einem Tuschestift auf Büttenpapier, im Anschluss hat sie die Szene dezent mit Aquarellfarben koloriert. Eine der Frauen trägt rotes Haar, die andere blondes, der Rest ist schwarz-weiß. „Was sie wohl denken? Ich weiß es nicht“, sagt die Künstlerin und lacht. Dass sie diesen Moment eingefangen hat, ist für Jutta Hansen-Paal nichts Ungewöhnliches: Sie ist immer auf der Suche nach dem Besonderen im Unscheinbaren.

Freude an der Arbeit mit Salpetersäure und Walze

In ihrer neuen Ausstellung in der Kleinen Destillerie in Gundelsbach zeigt Jutta Hansen-Paal neben Zeichnungen auch Gemälde, Plastiken und Lithografien. Letztere sind auch unter dem Begriff Steindrucke bekannt und basieren auf einer Erfindung von Alois Senefelder aus dem Jahr 1798. Körperlich ist das Ganze ziemlich anstrengend, dazu kommt noch ein immenser Zeitaufwand: „Mehrfarbdrucke machen über eine Woche Arbeit“, sagt Jutta Hansen-Paal. Das schreckt die Weinstädterin aber nicht ab, im Gegenteil: Sie liebt es, all das selbst zu machen, mit Salpetersäure, Gummi arabicum oder einer Walze zu arbeiten. Schleifen, ätzen, pressen: Der Steindruck ist richtiges Handwerk. Wer die fertigen Werke betrachtet und die Technik nicht kennt, merkt oft gar nicht, welche Mühe dahintersteckt. Manchmal bekommen Künstler auf Ausstellungen mit, wie Besucher tuscheln, dass sie das doch auch gekonnt hätten. Dass da doch nichts dabei ist. Die Antwort darauf muss lauten: Dann macht doch mal, viel Vergnügen!

