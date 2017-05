Weinstadt Die Transporter-Falle schnappt wieder zu

Weinstadt-Beutelsbach.

Am Dienstag ist in der Unterführung am Beutelsbacher Bahnhof wieder ein Kleinlastwagen stecken geblieben. In einer Gruppe auf Facebook wurde ein Bild von dem Vorfall geteilt. Innerhalb von 40 Minuten hat der Post schon über 50 "Gefällt mir"- und "Haha"-Angaben. Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrer sein Fahrzeug selbstständig befreien. An der Unterführung ist kein Schaden entstanden.