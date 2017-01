Weinstadt Dieb hebelt Balkontüre auf zvw, 21.01.2017 13:26 Uhr

Symbolbild. Foto: Büttner / ZVW

Weinstadt.

Ein unbekannter Täter hat am Freitag (20.1.) zwischen 6.30 und 19.10 Uhr in der Waiblinger Straße in Weinstadt im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses die Balkontüre aufgehebelt und ist in die Wohnung eingestiegen. Er nahm eine Münzsammlung und mehrere Herrenarmbanduhren von bislang nicht bekanntem Wert mit.

