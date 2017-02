Weinstadt-Endersbach Auf frischer Tat ertappt: Haftbefehl gegen 35-Jährigen erlassen

Foto: houstondwi_photos via Visualhunt.com / CC BY-SA

Weinstadt-Endersbach.

In der Nacht auf Sonntag konnte ein 35-Jähriger auf frischer Tat ertappt werden. Ein Anwohner hatte den Tatverdächtigen gegen 0.30 Uhr um ein Ladengeschäft in der Strümpfelbacher Straße schleichen sehen und daraufhin die Polizei verständigt. Am Einsatzort umstellte die Polizei das Gebäude und stellte auch ein eingeschlagenes Fenster fest.