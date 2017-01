Weinstadt-Endersbach.

Am Montagabend hat Rauch aus einem Lichtschacht in der Schulstraße in Endersbach einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Da der Lichtschacht zu einem Mehrfamilienhaus gehört, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit großem Aufgebot an. Wie sich aber zeigte, brannte es nur im Lichtschacht. Mit zwei Kübelspritzen und einem Schnellangriff wurde das Feuer bekämpft und war in kürzester Zeit gelöscht. Mutmaßlich waren Zigarettenkippen der Auslöser des Vorfalls.