Weinstadt Exhibitionist belästigt eine Seniorin in der S2

Weinstadt/Schorndorf.

Ein Exhibitionist belästigte in der S-Bahn auf der Fahrt zwischen Endersbach und Schorndorf eine 71-Jährige. Der Unbekannte nahm am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der S2 gegenüber der Seniorin Platz und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei holte er selbiges auch aus seinem Hosenschlitz hervor, sodass dieses für die alte Dame sichtbar war.