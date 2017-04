Weinstadt Fahranfänger verliert die Kontrolle über BMW zvw, 10.04.2017 11:45 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Weinstadt.

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat am Sonntagabend (9.4.) in Weinstadt die Kontrolle über seinen BMW verloren. Das Auto prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige hatte gegen 19:30 Uhr die Kreisstraße von Manolzweiler in Richtung Schnait befahren, als der BMW in einer starken Linkskurve ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am BWM ist wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

