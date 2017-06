Weinstadt Helfer für die Gartenschau gesucht

Weinstadt.

Lust darauf, bei der Gartenschau 2019 als Helfer anzupacken – etwa als Beetpate, Bühnenaufbauer oder beim Bollerwagenverleih? Dann sollten Sie sich am Montag, 26. Juni, von 18.30 Uhr an Zeit nehmen. Die Stadt informiert dann in der Jahnhalle nicht nur über ihre Planungen, sondern freut sich über jeden Bürger, der sich in eine Liste einträgt und damit bekundet, dass er Teil der Gartenschau sein wird.