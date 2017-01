Weinstadt In Metzgerei eingebrochen

Weinstadt-Beutelsbach.

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Metzgerei in der Ortsmitte Beutselsbach eingebrochen. Dabei verschafften sie sich über die EIngangstüre der Metzgerei gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. In der Metzgerei selbst brachen sie des Weiteren eine Bürotüre auf und druchsuchten dabei mehrere Scränke und Schubladen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, der druch die EInbrecher entstand sowie gestohlenes Kleingeld. Die Polizei bittet um Hinweise, falls verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151/65061 entgegen.