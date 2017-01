Weinstadt Internet-Hit: Bruder rappt für Schwester

Weinstadt-Endersbach. Mit einem Hochzeitsrap für seine ältere Schwester Yasemin hat Deniz Akkaya in Deutschland und im Ausland viele Menschen zu Tränen gerührt. Sechs Millionen Mal ist das Video bislang abgespielt worden – und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht. Der 20-jährige Endersbacher hat schon Aufträge erhalten, weitere Hochzeitssongs zu schreiben.

„Ich arbeite nichts, mache gerade Schule, habe kein Geld – was kann ich ihr schenken?“ Deniz Akkaya (20) wollte seiner Schwester Yasemin (26) zu ihrer Hochzeit am 11. November 2016 eine besondere Freude machen. Und so schrieb er einen Rapsong, feilte fast eineinhalb Monate daran. Wenn er zu seiner Schule nach Stuttgart fuhr, an der er seinen Realschulabschluss nachholt, dann hörte er immer das Lied. Bei der Rückfahrt ebenso, dazu noch zu Hause. „Am Tag bestimmt 20- bis 40-mal, obwohl ich keine Lust mehr hatte – aber es war mir wichtig.“ Deniz Akkaya hatte nur ein Ziel: Er wollte den Song auf der Hochzeit seiner Schwester Yasemin auswendig und fehlerfrei vortragen, zusammen mit seiner Schwester Jaqueline (24). Sie singt darin auf Türkisch und Italienisch, er rappt auf Deutsch – und die Zeilen sind sehr persönlich. Es geht nicht nur um die Braut und den Bräutigam, sondern auch um die mitunter schweren Zeiten, die die Familie gemeinsam durchstehen musste. Zum Beispiel um den Tod der geliebten italienischen Großmutter, seiner Nonna, die 2015 gestorben ist. Deniz Akkaya scheute sich nicht, seine Gefühle auszudrücken – und das kommt an: Nachdem er im November das Video von seinem Hochzeitssong ins Netz stellte, sahen sich über Youtube und vor allem über Facebook immer mehr Menschen das Video an. Sechs Millionen Abrufe gab es bis jetzt – und der Hype ist noch lange nicht vorbei.

„Von Hamburg bis Konstanz habe ich schon Anfragen bekommen“

Alleine in den vergangenen sieben Tagen wurde das Video bei Facebook eine Million Mal angesehen, bei Youtube verdoppelte sich die Zahl der Abrufe immerhin auf rund 73 000. Dazu hat Deniz Akkaya mehrere Aufträge von Menschen erhalten, die sich wünschen, dass er für ihre Hochzeit ebenfalls einen persönlichen Song schreibt. „Von Hamburg bis Konstanz habe ich schon Anfragen bekommen – und auch aus der Schweiz.“ Es ist eine Chance für den 20-Jährigen, sich parallel zur Schule etwas Geld zu verdienen. Abgelehnt hat er laut eigenem Bekunden bislang keine Anfrage, allerdings bittet er hier um einen gewissen Vorlauf. „Ich brauche für einen Text immer ein, zwei Monate.“

Deniz Akkaya freut sich über die Resonanz, aber er weiß auch, dass durch einen Videohit im Internet noch kein Star aus ihm wird. Der Realschulabschluss hat für ihn weiterhin Priorität, dann möchte er eine Ausbildung anfangen. „Ich will in Richtung Einzelhandel, was mit Textilien, Schuhen. Das mit den Raps, das mache ich nebenbei.“ Der Endersbacher will bescheiden bleiben, nur nicht übermütig werden.

Deniz Akkaya versuchte sich bei „Das Supertalent“

Als er vor sieben, acht Jahren begonnen hat, Musik zu machen, da hatte er kein großes Publikum. „Mein allererster Rap, den ich gemacht habe, war über meinen Hund.“ Es ging darum, wie es Streit in der Familie gab, weil sich die Kinder nicht richtig um Hündin Layla gekümmert haben. Also gaben die Eltern das Tier zurück – und erst da, erzählt Deniz Akkaya, habe er gemerkt, wie viel ihm Layla bedeutet. 2012, bei der Abschlussfeier der Weinstädter Erich-Kästner-Schule, trat Deniz Akkaya das erste Mal mit einem selbst geschriebenen Song auf größerer Bühne auf, ein Jahr nach seinem Hauptschulabschluss folgte ein zweiter Auftritt. „Ich habe über die Schule gerappt“, erzählt Deniz Akkaya. Damals, erinnert sich der 20-Jährige, habe es manche Leute gegeben, die sich lustig gemacht haben über seine Musik. Auch sein Versuch, 2014 bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“ mitzumachen, wurde von einigen belächelt. In der Castingshow, in der unter anderem Dieter Bohlen in der Jury sitzt, scheiterte Deniz Akkaya schon in der ersten Runde. Aber davon ließ er sich nicht entmutigen. Genauso wenig hebt er jetzt nach seinem Erfolg ab. Stattdessen arbeitet er einfach weiter an seiner Musik.

Die Texte erzählen aus seinem Leben

„Zu zweit“ heißt der Song, in dem Deniz Akkaya rappt und seine Schwester Yasemin singt. Er ist bereits vor zwei Wochen auf Youtube veröffentlicht worden, die Zahl der Abrufe liegt dort derzeit bei rund 2800. Im Februar tritt er auf einer Hochzeit auf, mit einem eigens dafür geschriebenen Lied, dazu wird er im selben Monat auch seinen Song „Dream“ veröffentlichen. Dessen Botschaft: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

In diesem Song will Deniz Akkaya auch die Namen all seiner engsten Freunde erwähnen, die er hat. „Ich habe wenige Freunde, dafür ehrliche. Lieber wenige und dafür ehrliche, mit denen man immer Spaß haben kann.“

Von dem, was die Zukunft bringen wird, will sich der Endersbacher überraschen lassen. Vielleicht gibt es ja ein Angebot, ein richtiges Album zu produzieren – denn alleine könnte sich Deniz Akkaya so etwas nie leisten. So oder so: Der 20-Jährige ist zufrieden. „Das Jahr hat schon sehr gut angefangen.“