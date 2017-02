Weinstadt Japaner haben zwei Religionen

Weinstadt-Beutelsbach. Jahrhundertelang haben die männlichen Vorfahren ihrer Familie als Priester in einem buddhistischen Tempel gedient. Yumiko Michelbach, geborene Shii, ist streng buddhistisch aufgewachsen, dazu hatte sie wie die meisten Japaner noch eine zweite Religion: den Shintoismus. In Beutelsbach fand die heute 60-Jährige zum Christentum. „Mein Umfeld ist katholisch gewesen – es war ein natürlicher Ablauf.“

Video: WKZ-Redakteur Bernd Klopfer über Religion in Japan.

Von klein auf hat Yumiko Michelbach morgens und abends gebetet. Immer vor dem buddhistischen Altar, schließlich war der Glaube in ihrer Familie fest verankert: Seit dem elften Jahrhundert war stets ein Mann bei den Shiis als buddhistischer Priester tätig. Erst ihr Vater brach mit der Tradition und wollte den Tempel nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht übernehmen. Seither ist er zwar in Besitz entfernter Verwandter, trotzdem war der Glaube im Hause Shii im Alltag immer präsent. „Es war streng bei uns zu Hause. Religion wurde sehr ernst genommen“, erinnert sich Yumiko Michelbach. Wie die meisten Japaner waren die Shiis aber nicht einfach nur Buddhisten, sondern gleichzeitig auch Shintoisten. Dabei handelt es sich um eine Naturreligion, bei der Millionen von Göttern an vielen Schreinen im ganzen Land verehrt werden. Und obwohl die Shiis keine Christen waren, feierten sie in ihrer Heimatstadt Kobe jedes Jahr Weihnachten. Immer am 25. Dezember, mit einem metergroßen Plastikbaum voller schneeweißer Watte. Yumiko Michelbach und ihre Schwester hängten in der Nacht davor Wollsocken an den Baum – „und am nächsten Tag war eine Tafel Schokolade drin.“ Trotzdem sah alles so aus, als ob Yumiko Michelbach ein Leben lang Shintoistin und vor allem Buddhistin bleiben würde. „Das ist reiner Zufall, dass ich Christin geworden bin.“

„Sie haben niemals gesagt: Du musst Christin werden“

1980 lernte die heute 60-Jährige bei einem Turner-Austausch zwischen der japanischen Stadt Kobe und Stuttgart ihren heutigen Mann Joachim Michelbach kennen, einen bekennenden Katholiken. 1983 heirateten die beiden in Waiblingen, Mitte der 80er zogen sie gemeinsam nach Beutelsbach. Ihr Mann und ihre deutschen Schwiegereltern verlangten von Yumiko Michelbach nie, dass sie zum christlichen Glauben übertritt. Wichtig war ihnen allerdings, dass die Kinder katholisch aufwachsen, also mit Taufe, Kommunion, Firmung und allem, was sonst noch so dazugehört. Yumiko Michelbach begleitete ihre Kinder stets – und natürlich wussten die Leute aus der Gemeinde damals, dass sie selbst einen anderen Glauben hat. „Sie haben niemals gesagt: Du musst Christin werden. Sie haben mich als Buddhistin akzeptiert.“

"Behalten Sie Ihre buddhistischen Gedanken“

Irgendwann allerdings hat Dieter Speidel, der damalige katholische Pfarrer der Sankt-Anna-Gemeinde, Yumiko Michelbach gefragt, ob sie nicht aus freien Stücken Christin werden will. An den Verlauf des Gesprächs kann sich die 60-Jährige noch gut erinnern. „Ich bin zufrieden. Warum soll ich Christin werden? Muss das sein?“, fragt sie den Pfarrer. Der antwortete ihr, dass sie doch all das, womit sie aufwuchs, auch nicht ablegen muss. „Behalten Sie Ihre buddhistischen Gedanken“, riet Dieter Speidel. Yumiko Michelbach brauchte trotzdem Bedenkzeit. Sie sah sich ihr Umfeld an: Ihr Mann, ihre Schwiegereltern und ihre Kinder waren katholisch, ihre direkte Nachbarin, mit der sie sich sehr gut verstand, ebenfalls. Sie kam ins Grübeln. „Warum muss ich so am Buddhismus festhalten? Mein Umfeld ist nicht buddhistisch, ich kann keine Tempel besuchen – mein Umfeld ist katholisch geworden.“

Logische Gründe

Dass Yumiko Michelbach zum Christentum konvertierte, hatte also sehr logische Gründe, frei von Erweckungserlebnissen. Das passt zum pragmatischen Religionsverständnis der Japaner. In Zeiten weltweit wachsender Intoleranz, in denen Fanatiker im Namen der Religion zu Kriegen aufrufen und Andersgläubige diskriminieren, gibt Japan damit ein Beispiel, wie es anders geht.

Yumiko Michelbachs Eltern waren auch offen gegenüber anderen Religionen. Ab und an war sie als Kind bei einer Sonntagsmesse in einer protestantischen Kirche, weil ihre Tante einen Christen geheiratet hatte. „Wir durften danach immer Donuts essen“, erzählt die 60-Jährige und lächelt. Donut Hour haben sie deshalb den Gottesdienstbesuch als Kinder immer genannt – zu Deutsch „Donut-Stunde“. „Ans Konvertieren habe ich damals gar nicht gedacht.“

„Bei uns gibt es keine Kirchensteuer“

Religionsunterricht hatte Yumiko Michelbach an ihrer staatlichen Schule nie. Das unterscheidet Deutschland von Japan. Wer das will, muss eine Privatschule wählen. Allerdings hatte Yumiko Michelbach Ethik als Schulfach. „Da lernt man als Mensch, wie man leben muss in der Gesellschaft.“ In Japan sind Religion und Staat strenger getrennt als in Deutschland, Tempel und Schreine müssen sich selbst finanzieren. „Bei uns gibt es keine Kirchensteuer.“ Selbst wer nur einen kurzen Segen von einem buddhistischen oder shintoistischen Priester will, muss dafür bezahlen. Und richtig teuer wird es bei Beerdigungen.

Beistand von oben wird bei allen möglichen Anlässen erbeten

Religion spielt in Japan nicht nur an buddhistischen und shintoistischen Feiertagen eine Rolle. Dass in privaten Haushalten ein kleiner buddhistischer und ein kleiner shintoistischer Altar stehen, ist normal. Und der Beistand von oben wird bei allen möglichen Anlässen erbeten, sei es die nächste Uni-Prüfung oder eine gute Ernte. Als Japan 2011 gleichzeitig von einem Erdbeben, einem Tsunami und der Reaktorkatastrophe von Fukushima heimgesucht wurde, war dies für viele Menschen mehr als nur ein Schock. Waren sie nicht stets gute Shintoisten gewesen, die ihre Naturgötter ehrten? „Wie konnte es möglich sein, dass die zwei Katastrophen zusammenkamen – und dann noch menschliches Versagen? Man hat die Hölle gesehen vor seinen Augen – obwohl man die Natur immer respektiert hat“, sagt Yumiko Michelbach. Dies, betont sie, habe altbewährte Einstellungen der Japaner zumindest ins Wanken gebracht. Unter anderem wurden alle Atomkraftwerke vorübergehend abgeschaltet und Tests unterzogen. „Trotzdem hat man sie wieder eingeschaltet.“

„Wenn du glücklich bist, dann sind wir auch glücklich“

Als Yumiko Michelbach Ende der 90er Christin wurde, war es ihr wichtig, dafür auch das Einverständnis ihrer Eltern zu haben. Und während es auf dieser Welt sehr oft vorkommt, dass an der Frage des Religionswechsels ganze Familien zerbrechen, erhielt Yumiko Michelbach den Segen ihrer Eltern, der ihr so viel bedeutet. „Wenn du glücklich bist, dann sind wir auch glücklich“, sagten ihr Vater und ihre Mutter – wofür die 60-Jährige bis heute sehr dankbar ist. Dass ihre Eltern so reagiert haben, lässt sich laut Yumiko Michelbach auch mit ihrem Glauben erklären. „Als Buddhisten haben wir gelernt, dass man loslassen muss, um Frieden zu finden in sich selbst.“ Das bedeutet, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind – und negativen Gefühlen keinen Raum zu geben.

Keine Reue

Ihren Wechsel zum Katholizismus hat Yumiko Michelbach bis heute nicht bereut. Als besonders große Bereicherung empfindet sie die internationale Beutelsbacher Frauengruppe Annadonna, in der Christinnen aus der ganzen Welt dabei sind – von Kolumbien über die Philippinen bis zu Eritrea. „Unser Glauben verbindet uns – obwohl wir so verschiedene Sprachen sprechen. Das ist wirklich schön, dieses menschliche Miteinander.“