Weinstadt Karambolage auf der B29: 90.000 Euro Schaden zvw, 06.03.2017 13:19 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Weinstadt-Beutelsbach.

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren an einer Karambolage am frühen Montagmorgen (6.3.) gegen 7 Uhr auf der B 29 auf Höhe der Einfahrt Beutelsbach/Großheppach in Fahrtrichtung Stuttgart beteiligt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro entstanden. Nach dem Unfall bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Winterbach. Eine 49-jährige Fahrerin eines silbernen Opel Astra hatte stark abbremsen müssen. Die beiden Fahrer in den Autos hinter ihr mussten daraufhin ebenfalls abbremsen, kamen aber noch rechtzeitig zum Stehen. Das vierte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, den ein 21-Jähriger steuerte, erkannte die Bremsmanöver zu spät, woraufhin sein Wagen mit dem Auto vor ihm kollidierte. Die beiden BMWs, die zuvor noch rechtzeitig zum Stehen gekommen waren, wurden auf den silbernen Opel Astra geschoben. Im Anschluss lenkte ein 30-jähriger Golffahrer links an der Karambolage vorbei, sein Wagen kollidierte jedoch mit der Leitplanke und einem der vorderen Fahrzeuge. Abschließend fuhr noch ein 51-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf den VW Golf des 21-Jährigen auf. An drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; insgesamt mussten vier Fahrzeuge abgeschleppt werden.

