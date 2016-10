Krimilesung in historischem Gemäuer. Foto: Benjamin Beytekin

Weinstadt. In fünf Keller in Endersbach, Großheppach, Strümpfelbach und Schnait lasen am Samstagabend 10 Autoren im Rahmen der Literaturtage zur Weinstädter Krimi-Kellernacht aus Ihren Werken. Dorothea Böhme zitierte aus „Schwabenbräute“ im Rathauskeller.