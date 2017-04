Weinstadt Ladendiebin bei Flucht auf Detektiv zugefahren

Am Donnerstag, den 23. März beobachtete der Detektiv die Frau, wie sie in einer Drogerie in der Kalkofenstraße Waren aus der Auslage genommen hatte, diese auspackte und in einer Tasche aus dem Geschäft transportierte. An der Ausfahrt des Parkplatzes des Geschäfts konnte der Detektiv die Frau antreffen. Diese saß bereits in einer Mercedes A-Klasse und wollte davonfahren.

Bei geöffneter Fahrzeugtüre forderte der Detektiv die Diebin mehrfach auf, mit ins Büro der Drogerie zurückzukommen. Sie ging darauf jedoch nicht ein und fuhr mit geöffneter Tür davon. Der Detektiv konnte sich durch einen Satz auf die Seite in Sicherheit bringen und blieb dadurch unverletzt.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei in Weinstadt Erfolg bei ihren Ermittlungen und konnte die Frau ausfindig machen. Es werden weiterhin Zeugenhinweise zum Vorfall auf dem Parkplatz unter Tel. 07151/65061 entgegengenommen.