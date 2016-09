Weinstadt Landesliteraturtage mit Pierre Jarawan

Weinstadt-Beutelsbach.

Das ist Literatur, bestenfalls: Sie fasziniert und unterhält, öffnet aber gleichzeitig die Augen für neue Erkenntnisse. So wie die Lesung des Deutsch-Libanesen Pierre Jarawan im Stiftskeller: einer, der nicht nur das Hohe Deutsch schreibt, spricht, sondern auch zum Thema Integration und zum Libanon Erhellendes sagen kann.

Er hat bisweilen noch diesen etwas harten Ton in seinem Deutsch, eine Art des Akzentuierens, wie sie Leute aus der Hip-Hop- und Rap-Szene kennzeichnet. Auch manche Reime seiner Poetry-Slam-Kostprobe, mit der Pierre Jarawan den „ersten normalen Literaturtage-Abend“ (Veranstalter Peter Reifsteck) im Stiftskeller eröffnet, deuten trotz aller Poesie auf Wurzeln im Rap. Er „slammt“ davon, warum er zu schreiben anfing: „weil ich im Sprechen nicht gut war“, weil er also als verschüchtertes kleines Einwandererkind „zu verträumt, deshalb nicht integriert“ auftrat, so das Lehrerurteil in Elterngesprächen.

Aber das Selbstbewusstsein wuchs mit jedem Bühnenauftritt. Das unterstreicht Jarawan mit diesen rhythmisch wirkenden Handbewegungen, wie sie auch Rapper gerne zeigen. Doch dann, Schnitt, schaltet er um auf Lesung. Schon mit 13 habe er davon geträumt, Romanschriftsteller zu werden, machte aber 2012 erst mal seinen Internationalen deutschsprachigen Poetry-Slam-Meister. In einem Bühnenformat also, so Jarawan zum altersgemischten Publikum, das „tendenziell eher studentisch besucht wird. Aber vielleicht haben Sie ja studiert!“

Romandebüt: „Am Ende bleiben die Zedern“

Was nichts geschadet hätte angesichts der nun folgenden, so unterhaltsamen wie lehrreichen (Vor-)Lesung eines jungen Mannes, der als Sohn eines Libanesen und einer Deutschen mit drei Jahren nach Kirchheim/Teck kam und heute in München lebt. In seinem Romandebüt „Am Ende bleiben die Zedern“ stellt er den Libanon, so wie der Vater in seinen Gute-Nacht-Geschichten, einerseits als Sehnsuchtsort vor, als Wiege der Weltkultur mit historischen Stätten, die älter sind als die Pyramiden, und als landschaftlich idyllische „Schweiz des Nahen Ostens“, die in den 1960ern florierte, bis der Bürgerkrieg alles nachhaltig zerstörte; andererseits als politisch zerrissenes Land, wie es der Sohn als Erwachsener in der Gegenwart vorfindet. Jarawan behandelt im Roman zwei Zeitebenen: zunächst die Kindheit des Helden und die glückliche Integration seiner Familie in Deutschland, inmitten arabischer Nachbarn, die ihm „das Gefühl gaben, angekommen zu sein. Hier war man zu Hause“, etwa in jener Szene, als der Vater auf dem Dach der jüngst bezogenen größeren Wohnung den TV-Satelliten sondiert, um arabisches Fernsehen zu empfangen, während unten die Nachbarn Pistazien essen, zu grillen und schließlich zu feiern beginnen. Dann die zweite Ebene: Der Vater verlässt nach einer Diavorführung, bei der versehentlich ein Foto von ihm in Uniform gezeigt wird, die Familie in aller Herrgottsfrühe und bleibt verschollen, bis der 28-jährige Sohn, der Romanheld, in den Libanon reist und dort so manches (auch schmerzliche) Geheimnis um den Vater lüftet. Im Stiftskeller wird das Ganze zusätzlich zu einer Art Vorlesung, weil Jarawan mit Fotos und Fakten zwischen den Lesepassagen über den Libanon berichtet: ein winziges Land, halb so groß wie Hessen, dessen vier Millionen Bewohner sich zur Hälfte aus syrischen Flüchtlingen zusammensetzen - jenen, die einst als Besatzer kamen, wegen des Nahost-Konflikts, und heute als Flüchtlinge fürsorglicher Hilfe bedürfen. Das wäre etwa so, als kämen 40 Millionen Russen nach Deutschland und beantragten Asyl. Als „Pulverfass“ bezeichnet Jarawan die Lage, sowohl im Libanon als auch in Deutschland, das doch weit weniger an Verantwortung zu tragen hat als das viel kleinere Land im Nahen Osten.

Die hochbrisante, politisch und territorial extrem prekäre Lage des Libanon ist äußerst komplex, aber Jarawans Informationen konnten mehr als nur einen Bruchteil zur Aufhellung beitragen. Dass er dies nicht nur in perfektem Deutsch tut, sondern auch mit spürbarer Betroffenheit und dabei doch klarer Sicht auf die Dinge, all das zeichnet seine Lesung in Weinstadt aus. Und es bewahrheitet den Anspruch der Veranstalter, einen wichtigen Schwerpunkt auf „Reisen in die Wirklichkeit“ zu setzen.

