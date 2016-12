Weinstadt Lkw-Fahrer und Zeugen gesucht

Weinstadt.

Der Fahrer eines Mercedes-Lkw, mit silberner Fahrerkabine und Planenaufbau hat am Donnerstag gegen 14.20 Uhr bei Weinstadt einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lkw-Lenker hatte die B 29 in Richtung Stuttgart befahren und an der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach verlassen. Im Bereich der Überleitung zur Kreisstraße kam er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 33-jähriger Opel-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei geriet er gegen die Leitplanke, wodurch an seiner gesamten rechten Fahrzeugseite ein Schaden von circa 5000 Euro entstand.