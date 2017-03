Weinstadt. Der Besuch bei McDonald's endete am Donnerstagabend für eine 19-Jährige an einer Straßenlaterne. Die Frau war gegen 22.30 Uhr vom Gelände des Fast-Food-Ladens gefahren. Aufgrund eines Fahrfehlers prallte sie gegen eine Straßenlaterne.

An ihrem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 4 000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Straßenlaterne ist, ist noch unklar.