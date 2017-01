Weinstadt So verhalten Sie sich auf zugefrorenen Seen

Wer jemand retten will, der ins Eis eingebrochen ist, kann zum Beispiel wie die Kinder im Kindergarten Halde einen Ball in einem Netz verwenden. Genauso hilfreich sind Äste, Bretter oder Schlitten. Tabu ist es dagegen, direkt die Hand zu reichen – denn dadurch bringt sich der Helfer selbst in Gefahr. Foto: Palmizi / ZVW

Warten hilft: Gehen Sie nicht gleich an den ersten kalten Tagen aufs Eis – auch wenn der See schon so schön zugefroren aussieht. Verfolgen Sie aufmerksam, was in den Medien über die Eisdicke berichtet wird. Oder rufen Sie direkt beim jeweiligen Rathaus an. Auf einem See muss das Eis mindestens 15 Zentimeter dick sein, auf fließenden Gewässern wie Bächen sogar 20 Zentimeter.