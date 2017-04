Weinstadt Mülltonnen ausgebrannt

Anwohner wurden gegen 2.25 Uhr durch Knallgeräusche wach. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Einsatzfahrzeug zum Löscheinsatz aus. Bis zu deren Eintreffen hatten die Anwohner jedoch die brennende Mülleimer bereits abgelöscht.

In einem angrenzenden Stromkasten, der durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Kurzschluss. Daraufhin fiel die umliegende Straßenbeleuchtung aus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.