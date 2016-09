Weinstadt OB-Wahl: Überraschung - Drei Kandidaten

Die Suche nach einem Nachfolger für OB Jürgen Oswald gestaltete sich zäh. Der Weinstädter Stadtrat Michael Scharmann (Freie Wähler) hat dabei als Erster sein Interesse bekundet. Alexander Bauer machte seine Kandidatur erst in der zweiten Augusthälfte öffentlich. Nun steht am 9. Oktober auch noch die Korberin Helga Luise Hohmann zur Wahl. Sie ist studierte Diplom-Sozialpädagogin (FH), momentan ist sie Hausfrau.

Die Kandidaten stellen sich vor

Alle Infos zur OB-Wahl in Weinstadt finden Sie auf unserem Wahlportal unter wahlen.zvw.de. Dort finden Sie unter anderem Steckbriefe, Videos und Wahltermine. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Kandidaten Fragen zu stellen.

Gewählt wird der neue OB am Sonntag, 9. Oktober. Die Kandidatenvorstellung der Stadt findet am Donnerstag, 22. September, von 18 Uhr an in der Beutelsbacher Halle statt.

Der Zeitungsverlag Waiblingen organisiert zusätzlich eine eigene Veranstaltung zur OB-Wahl, diese findet am Dienstag, 4. Oktober, von 19.30 Uhr an in der Jahnhalle statt.