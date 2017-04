Weinstadt Raubüberfall auf Tankstelle

Weinstadt-Endersbach. Zwei maskierte und mit Pistole bewaffnete Täter haben in der Nacht zum Montag eine Tankstelle überfallen.

Gegen 4 Uhr betraten die Täter die Tankstelle in der Schorndorfer Straße. Mit einer schwarzen Pistole bedrohten sie den 44-jährigen Angestellten und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte händigte unter dem Eindruck der Bedrohung mehrere hundert Euro Bargeld aus, woraufhin die beiden Männer zu Fuß in Richtung Kreisverkehr und Viadukt flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen blieb erfolglos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise. Wer im Bereich der Tankstelle in der Schorndorfer Straße in Weinstadt-Endersbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnten, soll sich bitte umgehend melden.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Täter ihre Tatkleidung oder Maskierung auf der Flucht abgelegt oder weggeworfen haben. Daher bittet die Polizei aufgefundene, verdächtige Kleidungsstücke nicht unnötig anzufassen und umgehend die Polizei zu verständigen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/ 950-0.