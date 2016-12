Weinstadt Riesenstau wegen neuer Stromleitung

Weinstadt-Beutelsbach. „Also so regelt man keinen Verkehr, so leid es mir tut. Stau von ‘nem Kilometer, egal welche Richtung, selbst bis zum Reweparkplatz rein, nur Stau“: Benedikt Ehmann war nicht der Einzige, der sich am Donnerstagabend in der Weinstadtgruppe auf Facebook wunderte, was im Beutelsbacher Gewerbegebiet los ist. Dass es sich um eine Baustelle handeln könnte, war vielen klar. Aber warum gab’s dann im Vorfeld keinen Hinweis in der Presse? Der Ärger war jedenfalls groß. Frank Mödinger fragte sich: „Was zur Hölle soll das werden?????“

Unsere Zeitung hakte bei Jochen Beglau nach, dem Sprecher der Stadt Weinstadt. Beglau stand am Donnerstagabend ebenfalls in dem Stau und war selbst überrascht. Inzwischen konnte er die Sache aufklären.

Die Netze-BW, ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns EnBW, verlegt laut Pressemitteilung der Stadt derzeit im Gewerbegebiet Beutelsbach, im Bereich der Daimler-, Cannon- und Siemensstraße, neue Hochspannungsstromleitungen (genauer gesagt Zehn-Kilovolt-Leitungen). „Hierzu wird die Baustelle noch bis ins Frühjahr hinein jeweils entsprechend dem Baufortschritt verlegt. Derzeit sind Bauarbeiten im Bereich der Einmündung Daimler- und Cannonstraße im Gange, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt“, schreibt Beglau. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte er, dass die EnBW-Tochter eine Generalgenehmigung für die Arbeiten hat, die im Sommer erteilt wurde.

Staugefahr im Feierabendverkehr bleibt noch einige Tage

Rechtzeitig zu den Feiertagen sollen die Arbeiten an der jetzigen Stelle abgeschlossen sein – sofern die Witterung weiterhin so günstig wie im Moment ist. Das heißt: Die Staugefahr im Feierabendverkehr bleibt im Beutelsbacher Gewerbegebiet jetzt erst mal noch einige Tage bestehen. Die Verlegung der Stromleitungen wird dann nach der Weihnachtspause im neuen Jahr fortgesetzt. Enden sollen die Arbeiten im März respektive April in der Siemensstraße.

Die Debatte auf Facebook wird also vermutlich weitergehen. Laut Benedikt Ehmann staute es sich am Donnerstag in alle Richtungen. „Die sind gegen 17 Uhr bis zum Kreisverkehr in Endersbach gestanden, weil man nicht mehr rechts abbiegen konnte nach Beutelsbach.“ Olli Schütz kommentierte den Stau mit Sarkasmus: „So was nennt man geplantes Chaos.“