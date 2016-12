Weinstadt Spitzenweine aus dem Remstal

Weinstadt. In den Weinführern Gault Millau, Eichelmann und Falstaff werden die Weine der Remstäler Weingüter hoch gelobt.

„Mäßigung statt Exzess“ hat der Gault Millau Weinguide 2017 sein Kapitel über die Württemberger Weine überschrieben. Mit Exzess waren die Alkoholbomben gemeint, die 2012 ihren Höhepunkt fanden. Frank Kämmerer nimmt dankbar zur Kenntnis, dass die Winzer „eine Sensibilität für trinkbare Alkoholgraduationen entwickelt haben“. Zwar nicht alle, aber doch die meisten. Bei 14 Volumenprozent hört für Kämmerer der Trinkspaß auf.

Im württembergischen Spitzentrio finden sich zwei Fellbacher Weingüter. Das Weingut Aldinger unterstrich seine bisher einzigartige Dominanz in diesem Anbaugebiet, das mit Schnaitmann und Graf Neippberg zwei weitere herausragende Betriebe in der Vier-Trauben-Kategorie vorweisen kann. Ein weiterer Gewinner sei Moritz Haidle, der seit seinem Einstieg ins elterliche Weingut 2014 „für immensen Schwung und eine großartige Renaissance des Stettener Traditionsbetriebs sorgte“. Haidle und das Korber Weingut Schwegler sind mit drei roten Trauben das Remstäler Verfolgerduo und verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Viele wollen beim Namen Lemberger bleiben

In der Bewertung der Spitzenweingüter sind sich der Gault Millau und der Eichelmann weitgehend einig. Eichelmann zählt in Württemberg nur zwei Betriebe zur Weltklasse, nämlich Aldinger und Dautel aus dem Unterland. Hinter diesem Duo folgen mit viereinhalb Sternen die Remstäler Weingüter Karl Haidle und Schnaitmann. Elf württembergische Betriebe folgen als herausragend mit vier Sternen, darunter Wolfgang und Christoph Klopfer aus Großheppach und Albrecht Schwegler aus Korb, die beide in diese Klasse aufgestiegen sind. Ferner dürfen sich mit vier Sternen Beurer aus Stetten, Ellwanger aus Winterbach, Heid aus Fellbach und Zimmerle aus Korb schmücken.

Der neue Jahrgang bestätige den starken Eindruck, den die württembergischen Winzer in den Vorjahren hinterlassen haben. Bei den roten Cuvées seien sie wie jedes Jahr top, die Vielfalt sei groß. Beim Lemberger sei die Diskussion entbrannt, ob er nicht besser Blaufränkisch wie sein österreichisches Pendant genannt werden solle. „Uns ist es egal, wichtig ist, was in der Flasche ist – und das überzeugt“, gibt sich der Eichelmann diplomatisch. Spannend war für die Verkoster, dass Lemberger/Blaufränkisch auch mit wenig Alkohol hervorragend sein könne.