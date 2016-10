Weinstadt Ladendieb greift Polizisten an

Weinstadt.

Am Freitag, gegen 16:15 Uhr, wurde ein 36 Jahre alter Mann in Weinstadt in einem Edeka-Markt beim Ladendiebstahl erwischt. Nachdem die hinzugerufene Streife seine Personalien erhoben hatte und ihn

zunächst wieder auf freien Fuß entließ, wurde dieselbe Streife kurze Zeit später durch eine Angestellte einer Tankstelle auf den Mann aufmerksam gemacht, nachdem er eine Flasche Wodka aus dem Tankstellenshop entwendet hatte. Der deutlich alkoholisierte Mann, welcher bei der erneuten Kontrolle äußerst aggressiv war, wurde hierauf in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Waiblingen verbracht. Hier widersetzte er sich der Maßnahme, indem er nach den Beamten trat und schlug, was ihm jedoch wenig nutzte. Er musste dennoch seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen und nun erwartet ihn zu seinen Anzeigen wegen Diebstahls auch noch eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.