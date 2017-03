Weinstadt Frisurentrends für Frühjahr/Sommer 2017

Weinstadt.

Der lässige Street-Style Berlins steht für die Frisuren in diesem Frühjahr und Sommer Pate. Marc Ehmann, Gülüstan Kilic, Katerina Markaki und Daniela Tasci, das Modeteam der Friseur- und Kosmetik-Innung Rems-Murr, präsentierten am Montagabend in der Jahnhalle in Weinstadt-Endersbach die neue Frisurenmoden. Gastakteur war Mike Hoffmann.