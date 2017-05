Weinstadt Betrunkener fährt von B29 auf Wiese

Ein Unfall hat sich am Freitagabend auf der B29 bei Weinstadt-Großheppach ereignet, bei dem sich ein alkoholisierter VW-Fahrer verletzt hat. Gegen 18.30 Uhr war er Richtung Stuttgart unterwegs und wollte die Ausfahrt bei Großheppach nehmen. Aufgrund von wohl nicht angepasster Geschwindigkeit schaffte er die Kurve nicht, fuhr in den Grünstreifen, schnitt die Gegenfahrbahn und kam letztlich in einer weiteren Grünfläche zum stehen. Aufgrund seines Alkoholkonsums wurde bei dem VW-Fahrer laut Polizeiangaben eine Blutentnahme angeordnet. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch nicht machen.