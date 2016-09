Weinstadt Zusammenstoß, zwei Schwerverletzte ZVW, 29.09.2016 09:49 Uhr

Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw am Donnerstagmorgen.

Weinstadt-Endersbach.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Betonmischer und einem Ford werden zwei Männer schwer verletzt.



Nach bisherigen Informationen fuhr ein Ford-Lenker am Donnerstag gegen 9.25 Uhr fuhr auf der Landstraße 1198 aus Rommelshausen kommend auf die Landhauskreuzung in Richtung Endersbach. Die Ampelanlage war zu dieser Zeit wegen Wartungsarbeiten nicht aktiv.



An der Kreuzung missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt des Betonmischers, der auf der Landstraße 1199 aus Richtung der B29 Auffahrt Endersbach auf die Landhauskreuzung zufuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Betonmischer schob den Ford noch etwa 15 Meter die Straße entlang.



Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr-Weinstadt konnte den Fordfahrer nach etwa 50 Minuten aus seinem Auto befreien. Der Mann war ansprechbar, aber vermutlich ebenfalls schwer verletzt.



Ein Rettungsteam war mit zwei Einsatzwagen vor Ort.



Die Landstraße 1199 ist derzeit voll gesperrt.



Weitere Informationen folgen.

