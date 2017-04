Mensch, Tier und Natur im Remstal - Eselwanderung in Gundelsbach. Foto: Benjamin Beytekin

Am Samstagnachmittag (15.04.) fand in Gundeslbach eine Eselwanderung mit Iris Striege-Vaihinger statt. Zur Einstimmung auf das Osterfest ging die Familienwanderung durch das Gundelsbacher Tal. Weinberge, Streuobstwiesen und Wald – all dies erlebten die Teilnehmer bei dieser Wanderung. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.